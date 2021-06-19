Гибридная война. Имеем ли мы право так говорить, если все же оккупант, который оккупировал часть нашей страны - это Российская Федерация? Думаю, что да. Ведь война идет не только по линии разграничения, она ведется на территории всей страны. Просто общество настолько не готово к этому, что даже не замечает этой войны и ползучей оккупации.

Далее текст на языке оригинала.

Наступ на історію, мову, корупція, знищення та пошкодження пам’ятників Героям АТО, переслідування патріотично налаштованих переселенців, пропаганда "руського міра", пропаганда радянщини, підтримка російського музичного контенту, розповсюдження фейків, спрямованих на дискредитацію ЗСУ – ці пазли нашого життя суспільство, на жаль, не прив’язує до військових дій та дій ворога, спрямованих на знищення нашої країни.

Суспільство сприймає війну як "десь там, де стріляють". Суспільство не бачить ворога у тих, хто підтримує та пропагандує "Росія – наш брат", "назад у СССР". Суспільство 7 років не бачить агресора та його посіпак у середині країни, які допомагають окуповувати наші міста та мізки людей.

Тому продовжую нагадувати, що війна — це не тільки фронт, це й інформаційна війна у ЗМІ, соціально-інформаційна війна у соцмережах, вербування населення й військовослужбовців, проведення терористичних дій у мирних містах, залучення до війни дітей, використовування у війні релігії, священнослужителів, церкви, навіть історія — це фронт, медицина, технології…

Війна – це не "десь там". Коли на країну нападає ворог, то війна – це кожен крок, це кожне місто, навіть там, де не стріляють.

Чи готова Україна до того, що ворог може почати терористичні дії у мирних містах України з використанням місцевих мешканців (як це було у 2014-му на Донбасі, у Харкові, Маріуполі, Одесі), з використанням дітей, що в ОРДЛО навчаються у кадетських корпусах мінувати дитячі іграшки, з використанням місцевих жителів, що мліють в АДнокласніках "сталін – це мімімі, ковбаса, ссср, путін-крепкая рука", чи готова Україна зрозуміти усю небезпеку, яка вже існує, яка вже стоїть позаду кожного з нас й давить у спину дулом автомата?

Я часто задаю питання притомним людям, розкриваючи їм очі на війну "що буде у вашому селі, місті, якщо росія роздасть ображеним, ностальгуючим, залежним від наркоти та самогону людям зброю й скаже, що треба для повноти щастя, особистого щастя, усіх розстріляти, забрати усе, що хочеш у багатих для себе, бідного й взагалі, набрати собі справедливості повні штани, кого будуть розстрілювати першим".

Ви ніколи не ставили собі запитання, чому у нашій країні, яка постраждала від Голодомору, червоної окупації, Другої Світової, Чорнобиля, так мало збереглося у людях пам’яті про це?

У селах не пам’ятають ні про те, як заганяли людей у колгоспи, ні про Голодорічча, ні про те, що селяни отримували трудодні, не мали паспортів, не мали доступу до медицини. Як рахували їм податки за груші й яблуні, як саджали дерево по лісах, ховаючи їх від всевидящого ока Сталіна. "Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні" — це казала моя бабуся, то я пам’ятаю.

Інформаційна війна, вона велась задовго до окупації 2014-го, окуповуючи мізки людей, стираючи історичну та генетичну пам’ять. Саме тому знищено графу "національність" у паспортах українців. Люди без національної ідентифікації, люди без минулого, у яких може бути триколорадне майбутнє.

Гидко та дивно, як багато людей цурається своєї країни та своїх предків. А ще гидкіше – бачити, як люди мліють від російського "бо, як в СССР, по ГОСТу" та хочуть повернення у часи, коли "та тебе б завтра розстріляли, якби я доноса написав".

Це й є гібридна війна. Війна, яка ведеться на рівні ментальності, світогляду, моралі, пам’яті, історії. Якщо ми програємо цю війну, програємо й військовий бій. Бо не буде кому тримати ні зброю, ні фронт, ні подавати набої.

Коли світ захопила паніка пандемії, від сучасного вірусу, ми, група "ІС", зробили наглядну аналітику того, як в СРСР приховували пандемії та епідемії, як люди вмирали тисячами й досі у історичних підручниках відсутні ці дані. На фоні розповсюдження вірусу "ковід", який, до речі, прийшов в Україну, а може й у світ з РФ, а не з Китаю, я попередила читачів, це ще один наш фронт. Бо віруси – це теж війна.

От зараз з Росії (знову з Росії) суне ще один штам коронавірусу. Й знову в Україну його завезуть через КПП та кордон ті, яким "какая разніца". Чи є вірус, розповсюдження вірусу, робота медиків, пересування людей через КПП та КПВВ під час пандемії загрозою національної безпеці — безумовно, так!

Бо що станеться, якщо ФСБ запропонує комусь з ображених на Україну просто завезти сюди штам нового вірусу та розповсюдити його у метро, у великих містах? Ви думали про це? Віруси — це теж фронт.

Окрім недолугих пересічних громадян, які не дбають про свою безпеку, в нас ще є й недолугі "переселенці", що живуть в ОРДЛО, а приїжджають у мирні часини України виключно, щоб отримати кошти. От якраз з новим штамом вірусу й приїдуть. Що тоді робити?

7 років війни, а в нас соцгрупи ОРДЛО забиті рекламою "перевезення без Дії, без черг, без контролю, без довідок про щеплення" у всі міста України. Автоперевізники з ОРДЛО сунуть по усіх мирних містах України, не платять податки, не мають позначень, що це перевезення людей. Все під чорним прапором. От і вези на таких "бусах" з ОРДЛО, що хочеш: зброю, цигарки-контрафкт, пробірки з вірусом, літературку про руцьке мир.

Нас вбиває безкарність, безалаберність й аморальність суспільства, яке не бачить загрози і гидотності в тому, що передає ворогу пересування ЗСУ, дані переселенців з місць їх поселення, що працює на ворога проти своєї країни.

Нагадаю, що у Черкасах СБУ заблокувала діяльність ботоферми: інтернет-агітатори використовували її для дестабілізації ситуації в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки України у Черкасах заблокували роботу ботоферми. Інтернет-агітатори використовували обладнання в інтересах гібридної агресії РФ проти нашої держави.

Вдумайтесь. Поки на фронті гинуть сини й доньки України, тут у тилу громадяни України займаються підривною діяльністю на користь ворога — РФ. Страшно? Так!

То, як бачите, гібридна війна – вона все ж таки є. Проросійські посіпаки за гроші зраджують свою країну. Хто як може. Хто краде з бюджету гроші, хто розповсюджує наркотики, хто виготовляє ботоферми, хто передає місця дислокації наших військ, а хто готує нашу країну до загибелі через вірус й пандемію.

І знову вдала й компетентна робота СБУ (пишаюсь), і знову у Черкаській області (так, тут дуже високий рівень корупції й підтримки РФ) викрила чергову схему фальсифікації ПЛР-тестів: ділки з Черкащини заробляли на цьому до 100 тис. грн/міс.

Як повідомляє Служба безпеки України: (цитата) "у Черкасах викрито схему фальсифікацій результатів ПЛР-тестів. Щомісяця ділки виготовляли до 100 підроблених довідок, у тому числі іноземного зразка для виїзду за кордон. Оборудку організувала юрист однієї з місцевих комерційних структур. Через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій вона налагодила виготовлення фальшивих довідок з негативним результатом на COVID-19.Готову підробку організатор схеми пропонувала клієнтам, серед яких були громадяни, що планували виїзд за кордон. Форма заповнення і вартість "довідки" залежали від її терміновості і країни, куди збиралися клієнти. За оперативною інформацією, щомісячний "прибуток" учасників оборудки становив майже 100 тис. грн. Організатор схеми передавала фальшиві документи замовникам під час зустрічей у кавʼярнях. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру. У межах кримінального провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури".

Ось вам і ще один фронт. Зрада держави починається зі зради громадян цієї держави. Здається просто махінація, але ні. Це загроза національній безпеці України. Сьогодні в нас виготовляють ось такі "довідки" про щеплення від "ковід", завтра виготовлятимуть "вакцину", яку вколють громадянам, які нічого не підозрюватимуть, а може й не будуть виготовляти, а одразу отримають те, що треба, з РФ. Грошики – вони не пахнуть.

Й якщо ви подивитеся на тему вірусу очима війни, подивитеся скільки корупції в нас у медицині, на кордоні й лінії розмежування, скільки ось таких "дільців" з "довідками" та "вакцинами", скільки в Україні працює ботоферм, які утримуються з РФ, скільки з ОРДЛО лине в мирні частини України людей без перевірки, то жахнетесь: ось вона, війна, не десь там, а біля вас.

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