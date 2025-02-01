Когда в Украине отмечают День медика: почему дата изменилась

День медицинского работника в Украине теперь имеет фиксированную дату празднования. С 2023 года согласно указу Президента Владимира Зеленского День медика отмечается 27 июля, а не в третье воскресенье июня, как было ранее.

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В течение многих лет украинцы привыкли поздравлять медицинских работников в третье воскресенье июня. Эта традиция продолжалась с 1994 года, когда праздник был официально установлен. Однако в 2023 году произошли изменения, которые закрепили за Днем медика конкретную дату – 27 июля.

Решение о перенесении даты было принято в память святого великомученика и целителя Пантелеймона, день которого отмечается именно 27 июля. Этот святой считается покровителем врачей и целителей, поэтому установление Дня медика в этот день является символическим и важным для медицинского сообщества.

Изменение даты празднования призвано подчеркнуть важность и героизм медицинских работников, особенно в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Медики ежедневно спасают жизнь, часто рискуя собственной, поэтому установление отдельного дня для чествования их труда является важным шагом.

Несмотря на то, что многие еще по привычке поздравляют медиков в третье воскресенье июня, важно помнить об официальной дате – 27 июля. Именно в этот день следует выразить свою благодарность врачам, медсестрам и всем работникам медицинской сферы за их неутомимую работу и преданность своей профессии.

Итак, запомните: День медицинского работника в Украине в 2024 году и в последующие годы будет отмечаться 27 июля. Не забудьте поздравить своих знакомых медиков и выразить им свою благодарность за их важную работу.

Короткие поздравления с Днем медика

OBOZ.UA предлагает несколько коротких поздравлений с Днем медицинского работника и красивые открытки ко Дню медика:

Поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником! Ваш труд – это настоящее призвание, которое спасает жизнь. Спасибо за вашу преданность и неутомимую работу!

С Днем медицинского работника! Вы – настоящие герои нашего времени. Ваша забота, профессионализм и человечность вдохновляют нас.

Поздравляем всех медиков с их днем! Ваша работа – это сочетание науки и искусства, которое спасает жизнь. Спасибо за ваш бесценный труд.

Счастливого Дня медицинского работника! Желаем вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и успехов в вашем благородном деле.

Приветствуем всех медицинских работников! Ваша работа – это призвание, требующее не только знаний, но и большого сердца. Спасибо вам!

Поздравляем с Днем медика! Желаем вам счастья, здоровья, успехов в работе и благодарных пациентов.

Благодарим всех медицинских работников за их неутомимую работу! Вы – настоящие ангелы-хранители, которые заботятся о нашем здоровье.

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