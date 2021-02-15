Когда в Украине начнется существенное потепление: названа дата

Существенное и быстрое потепление в Украине начнется уже с 20-х чисел февраля.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. По ее словам потепление будет резким.

"Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе – было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", – сообщила она.

Синоптик также отметила, что признаки потепления можно заметить уже сейчас. Например, снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Это указывает на то, что "нет холодных процессов", пояснила она.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что потепление в Украине начнется только с 20 февраля. Оно принесет с собой незначительную оттепель. В целом снежная и морозная погода, по ее словам, продержится уже до конца зимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пришел Балканский циклон, который усложнил погодные условия. В Укргидрометцентре заявили, что сильные морозы продержатся минимум неделю – до 14 февраля.