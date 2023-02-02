Когда Украина сможет получить ЗРК SAMP/T от Италии и Франции: ответ итальянского министра

Италия и Франция передаст Киеву систему противовоздушной обороны SAMP/T. Ожидается, что она поступит в Украину через 6-8 недель.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таджани. Об этом сообщает издание Rai Italia.

"Зенитно-ракетный щит для защиты Киева и других стратегических направлений будет действовать на территории Украины в ближайшие семь-восемь недель", – сказал Таджани.

Он добавил, что прогнозы о войне в Украине "трудно делать", но несомненно то, что кремлевский диктатор Владимир Путин "обязательно будет искать выход".

"Как международное сообщество, мы должны посвятить себя защите независимости Украины и делу мира", – резюмировал глава итальянского МИД.

Отметим, что SAMP/T является эффективной системой в основном против крылатых и противорадиолокационных ракет, а также больших беспилотников.

Напомним, в декабре правительства Италии и Франции поддержали отправку в Украину систем противовоздушной обороны Mamba (SAMP-T) для нужд армии. Это стало ответом на запрос главы государства Владимира Зеленского, который заявил о необходимости защитить население от ракетного террора России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет Aster. Договор поможет усилить противовоздушную оборону обеих стран. При этом эти ракеты также могут поставить в Украину.

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