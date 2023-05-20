Когда Украина может получить F-16 и что может не сработать: прогноз британского аналитика

Британский маршал авиации и военный аналитик Шон Белл заявил, что есть много факторов, от которых зависят сроки передачи Украине западных истребителей F-16. Речь, в частности, идет о подготовке пилотов и доставке F-16.

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Об этом он рассказал в комментарии изданию Sky News. На вопрос, когда мы сможем увидеть, как истребители летают в небе Украины, Белл сказал: "Президент Зеленский, без сомнения, просит как можно скорее. Но неизбежно есть много факторов".

Он уточнил, что среди двух основных факторов – подготовка пилотов и доставка.

По словам аналитика, США оценили украинских пилотов по своей системе обучения и считают, что для обучения потребуется год. Но, как считает Белл, на самом деле с интенсивными тренажерами, летной подготовкой, наземными навыками для опытных украинских пилотов срок учений может сократиться до четырех месяцев.

"Другое дело – как доставить к ним самолет, потому что у каждой авиастроительной нации есть разные блоки этих F-16 с разными радарами, разными переключателями, разной электрикой. Поэтому, если бы каждая страна предоставила по одному самолету, вы могли бы получить нужное количество (истребителей, – ред.). Но у каждого пилота был бы совершенно другой самолет для полета. Это явно не сработает. Так что здесь нужно немного поработать", – объяснил эксперт.

Кроме того, по мнению Белла, как только истребители прибудут в воздушное пространство Украины, "русские нацелятся на них, поэтому они будет уязвим".

Как писал OBOZREVATEL:

– В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

– Многоцелевые истребители Украина просит у Запада из-за их универсальности. Аналитики объяснили, какую роль самолеты F-16 могут сыграть в войне с РФ.

– Для защиты Киева от бомбежек с неба нужно до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоры с союзниками по этому вопросу, поскольку его актуальность ежедневно только растет.