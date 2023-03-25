''Когда ты онлайн – я успокаиваюсь'': в сети показали трогательные сообщения любимых своим защитникам на фронт

Украинские защитники, как никто, нуждаются в поддержке. Особенно они ценят внимание близких, когда находятся на фронте.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Там показали показали трогательную переписку бойцов со своими родными (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сообщения, вдохновляющие наших бойцов храбро и стойко защищать Родину от оккупантов. Спасибо за поддержку и веру", – отметили в МВД.

На скринах можно увидеть трогательные слова, написанные с большой любовью, тем, кто защищает нашу страну. Близкие, находясь в тылу, каждую секунду переживают за своих воинов, и шлют им самые теплые речи.

"Привет, мой родной, мой хороший. Сегодня уже целая неделя, как я не слышу твой голос. Как это трудно... Но я знаю, что ты живой и здоровый. И это самое главное. Узнаю у всех, у кого возможно хоть что-нибудь знать. Ты только держись, мой котик, изо всех сил... Как мне хочется тебя обнять, сильно-сильно, поцеловать мои губки родные!.. Знай, что я тебя очень люблю и жду!.. Мы тебя любим и ждем, наш герой!" – говорится в одном из сообщений.

"Когда ты не отвечаешь, я вижу, что ты онлайн и успокаиваюсь. Я же понимаю, что не всегда есть возможность написать", – отвечает возлюбленная воину на его извинения о том, что не вышел на связь накануне.

"Я знаю, что ты чрезвычайно сильный... Я так люблю тебя, моя Вселенная!.. И я знаю, что не существует в мире ничего такого, чтобы ты не пережил. Потому что ты – мой супергерой. А я всегда рядом с тобой", – пишет любимая своему защитнику.

"Я верю в то, что ты вернешься с Победой и мы будем всегда вместе. Ты моя гордость на всю жизнь и, кроме тебя, мне никто не нужен. Поэтому, солнышко, держись и будь осторожен, мой милый муж", – обращается к супругу жена, которая ждет свою вторую половинку с войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский военный Максим Омельяненко примчался из Бахмута, когда узнал ракетный удар по Днепру. В многоэтажке, в которую попали российские террористы, чудом спаслась его мать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!