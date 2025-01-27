Когда празднуют День святого Валентина: изменилась ли дата по новому календарю

Несмотря на переход ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, дата празднования Дня всех влюбленных не изменилась. День святого Валентина – это прежде всего светский праздник, который отмечают люди разных вероисповеданий или атеисты.

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Дата 14 февраля связана с легендами о святом Валентине и закрепилась за этим праздником на протяжении многих веков. OBOZ.UA рассказывает о традициях празднования Дня влюбленных.

Когда и почему отмечают День святого Валентина

День святого Валентина отмечается 14 февраля и имеет интересную историю, переплетенную с разными легендами и традициями. Этот праздник стал символом любви и романтики, но его корни уходят в древнеримские времена и средневековье.

Одна из самых известных легенд о святом Валентине связана с римским священником, жившим в III веке во время правления императора Клавдия II. Император, желая увеличить численность своей армии, запретил молодым мужчинам жениться, считая, что они будут лучшими солдатами без семейных обязательств.

Однако святой Валентин тайно женил влюбленных, нарушая указ императора. Когда Клавдий II узнал об этом, он приказал заключить в тюрьму священника и Валентин был казнен 14 февраля. Эта дата стала символом любви и самопожертвования, а святой Валентин – покровителем влюбленных.

В средневековье, в частности в Англии и Франции, День святого Валентина стал популярен среди влюбленных. В этот день молодые люди писали друг другу стихи и письма, выражая свои чувства. В это время возникла традиция дарить подарки – преимущественно букеты цветов, открытки и другие символы любви.

Традиции праздника

День святого Валентина имеет множество традиций, которые варьируются в зависимости от страны и культуры. Однако основная идея праздника, как дня любви и романтики, остается неизменной во всем мире.

Есть несколько популярных традиций, связанных с Днем святого Валентина:

обмен валентинками – эта традиция началась в Англии в XVIII веке и со временем стала популярной во многих странах.

подарки для любимых – наиболее распространенными вариантами являются цветы, особенно красные розы, как символ любви, а также шоколадные конфеты, ювелирные изделия, духи, мягкие игрушки и другие романтические подарки;

романтические ужины – многие пары отмечают День святого Валентина романтическим ужином при свечах;

День святого Валентина – это идеальный момент для того, чтобы признаться в любви;

в некоторых странах организуются специальные мероприятия в честь праздника: танцы, концерты, выставки, конкурсы или даже тематические вечеринки.

Ранее OBOZ.UA публиковал романтические поздравления и открытки ко Дню влюбленных.

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