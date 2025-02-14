Когда празднуют День матери в Украине: дата в 2025 году

День матери – особый праздник, отмечаемый во многих странах мира и посвященный материнской самоотверженности, заботе и любви к детям. Украинцы празднуют День матери во второе воскресенье мая. Праздник закреплен на государственном уровне указом президента.

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День матери стал символом благодарности за ту огромную роль, которую матери играют в жизни каждого человека. Это не просто день для подарков, а возможность выразить любовь, поддержку и уважение к самому родному человеку. О том, когда отмечают День матери в 2025 году и истории праздника – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда День матери в 2025 году

В 2025 году День матери будут отмечать 11 мая.

История этого праздника в Украине достигает 1928 года, тогда его основал Союз украинок Канады. Уже в следующем году праздник отмечался и во Львове. Однако в 1939 году советские власти запретили празднование Дня матери, и только в 1999 году, благодаря усилиям общественных организаций, этот праздник был закреплен на государственном уровне.

История Дня матери

В Украине издавна существовали традиции, которые имели целью чествование матерей. В частности, на Пасху часто проводились молебны и обряды, касающиеся матери и ее роли в семейной жизни.

Однако День матери, который мы празднуем сегодня, берет свое начало в США середины XIX века. Идея принадлежала активистке Анне Джарвис. Девушка стремилась почтить память своей матери, Джулии Джарвис, работавшей во благо общины.

Анна Джарвис в начале 1900-х годов начала бороться за введение официального дня для матерей. Ее целью было создать праздник, подчеркивающий важность матери в семье и обществе. Она организовала многочисленные акции и петиции, а также собирала поддержку других женщин и общественных организаций.

Ее усилия увенчались успехом в 1914 году, когда президент США Вудро Вильсон официально провозгласил День матери на второе воскресенье мая.

День матери быстро распространился за пределы США. Во многих странах мира он отмечается в мае, хотя дата может варьироваться в зависимости от местных традиций.

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