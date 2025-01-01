Когда отмечают Кошачий Новый год: суть оригинального праздника

Любой владелец домашней кошки или кота скажет вам, что пушистый любимец заслуживает всего того, что и его владелец. Следовательно, ему надлежит иметь свой собственный Новый год.

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OBOZ.UA рассказывает, как появился этот праздник и когда его празднуют. А также о том, как можно отметить Кошачий Новый год.

История праздника

Кошачий Новый год придумали в 2016 году американские супруги Томас и Рут Рой. Они решили устроить своим пушистикам отдельное празднование, чтобы уделить все внимание только им.

Все дело в том, что "человеческое" празднование может быть опасным для кошек. Стеклянные елочные игрушки, мишура и гирлянды привлекают животных и они могут разбить стекло и порезаться им или наесться пластика. Также вредна для кошек практически вся еда с праздничного стола. Следить придется также за тем, чтобы кто-то из пьяных гостей не нанес вред животному. Именно поэтому основатели праздника решили посвятить 2 января тому, чтобы больше внимания обратить на благополучие своих любимцев.

Как празднуют Кошачий Новый год

Прежде всего, постарайтесь провести со своими котами как можно больше времени – играйте с ними и чешите их. Это поможет им снять стресс от прихода гостей. Угостите животных лакомствами, ведь они тоже заслуживают новогоднего застолья. Можно также устроить распаковку кошачьих подарков – новых игрушек или лежанок, упаковки кошачьей травы или когтеточки. Но не дарите животному одежду. Коты испытывают стресс, когда их наряжают.

Также праздник – это прекрасная возможность позаботиться о котах, которые до сих пор не нашли своего хозяина. Например, отправьте донат местному приюту или поделитесь объявлением о устройстве кота. Ведь праздника заслуживают не только домашние любимцы.

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