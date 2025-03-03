'Когда казалось, что хуже быть не может': курсанты рассказали, что происходит в ликвидированном Черкасском институте пожарной безопасности

В начале 2025 года без лишней огласки был ликвидирован Черкасский Институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля – учреждение, имевшее многолетнюю историю подготовки высококвалифицированных специалистов.

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Именно его выпускники, в частности, Герои Украины Виктор Кибенок и Владимир Правик, спасали мир от последствий Чернобыльской катастрофы. Герой Украины Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" также принадлежал к сообществу этого заведения.

После ликвидации на базе института начал работу переведенный из Харькова Национальный университет гражданской защиты Украины. В его структуру вошли курсанты и часть преподавателей из Черкасс.

Как пишет издание "Акценты", ликвидационным процессом руководит новый ректор – генерал-майор Игорь Толок. Его методы управления вызывают серьезную обеспокоенность среди курсантов и преподавателей. Черкассы уже обсуждают его подход, а информация о крупных бюджетных расходах на ремонтные работы дошла даже до Киева.

Солдафонские методы управления

В редакцию поступило анонимное письмо от курсантов, в котором они высказали свое мнение о том, что происходит в университете после назначения нового руководства. По их словам, атмосфера в заведении ужесточилась, а права курсантов фактически игнорируются.

"Когда тебе кажется, что хуже быть не может – приходит Толок", – пишут курсанты.

По словам курсантов, ситуация резко изменилась после того, как в управление был привлечен полковник Сергей Савченко. Его происхождение вызвало вопрос, ведь он имеет отношение к Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины, а не к ГСЧС. "А нахр*на полковникf ВСУ-ВСП переводят в ГСЧС? Какое он имеет отношение к нашей службе? Почему он здесь?" — возмущаются они.

Форма важнее образования?

Одним из первых новшеств стало внедрение строгих требований к форме одежды. Раньше курсанты могли носить современную комфортную одежду, в том числе тактические штаны M-TAC и кроссовки. Однако новое руководство постановило: только уставная одежда, включающая берцы и "полосатые" штаны.

"Основная проблема университета, судя по всему, не обучение, не подготовка, не материальная база, а то, что курсанты выглядят "не по уставу"", – иронизируют они.

При этом возникает вопрос: почему именно этот аспект стал для руководства главным? Курсанты неоднократно поднимали вопрос об улучшении материальной базы, условиях проживания, а также модернизации учебного процесса, однако главным приоритетом внезапно стала именно униформа.

Бесправные курсанты

Еще одной большой проблемой является игнорирование потребностей курсантов. Они жалуются на то, что их воспринимают не как людей, а как биоматериал, который должен только выполнять приказы. Их привлекают к хозяйственным работам, а любые попытки обратиться с просьбами или жалобами встречают безразличие и жесткую реакцию.

"Правило выживания – не попадаться на глаза Толоку и Савченко. Потому что получишь замечание за что угодно. За то, что стоишь. За то, что идешь. За то, что не так дышишь", – рассказывают курсанты.

Свободный выход, ранее позволявший с 15:00-17:00, теперь ограничен до 19:00 или позже. Если в это время объявляется воздушная тревога, курсанты вынуждены ждать столько, сколько им скажут. Это приводит к тому, что у них нет времени на личные дела и отдых.

Самоподготовка и хозяйственные работы

Еще одной проблемой является то, что самоподготовка занимает много времени, но реальная ее эффективность под сомнением. Курсанты отмечают, что на практике они выполняют хозяйственные работы больше, чем учатся. В аудиториях одновременно находятся десятки людей, что усложняет сосредоточенность и качественное усвоение материала.

"Логичнее учить материал дома, чем в классе, где еще 50 человек", – отмечают они. "Но кому эта логика вообще нужна?"

Курсанты неоднократно предлагали позволить им готовиться дома, что уменьшило бы скопление людей в классах и улучшило учебный процесс. Однако руководство даже не рассматривает такие варианты.

Система наказаний и жесткая дисциплина

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов есть система наказаний. Курсантов могут наказывать буквально за все: за неправильное шествие, за то, что они стоят не там, где нужно, или даже за "неправильное дыхание".

"Мы не рабы. Но и не люди", – отмечают в своем письме курсанты.

Курсанты вынуждены постоянно оставаться незаметными, ведь любое нарушение может стать причиной неприятностей. Они отмечают, что не стремятся к каким-то особым привилегиям, а просто хотят человеческого отношения и нормальных условий обучения.

Что дальше?

Это письмо – крик души курсантов, которые больше не могут молчать. Они надеются, что их голос будет услышан, а ситуация изменится. В условиях войны и сложной ситуации в стране будущие спасатели и пожарные заслуживают качественного обучения и достойного отношения, а не тоталитарного подхода и бесправного существования.

Обращает ли внимание руководство ГСЧС и МВД на эти проблемы? Смогут ли курсанты добиться перемен?