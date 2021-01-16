Когда и где набирать воду на Крещение, как хранить и использовать: главные правила

Крещенская вода – это вода, которую церковь освящает в Крещенский сочельник и в само Крещение.

Считается, что она обладает целебными свойствами, поэтому за святой водой в праздник выстраиваются длинные очереди. OBOZREVATEL рассказывает, когда и где можно набрать воды в Крещение и как ее правильно хранить и использовать.

Крещенской считается вода, освященная как в Крещенский сочельник, так и в день Крещения. В первом случае ее иногда называют богоявленской, хотя церковь не видит в ней никаких отличий, так как и 18, и 19 января вода освящается одним и тем же чином (последовательностью молитв).

Вода, освященная в эти дни, называется Великой агиасмой (агиасма – святыня в переводе с греческого) и, по словам священнослужителей, имеет одну и ту же благодать. Поэтому отправляться за крещенской водой можно и 18, и 19 января.

Крещенской воды можно набрать в храме или в освященном водоеме. Кроме того, многие верующие приносят в церковь готовые емкости с водой на освящение. Также крещенскую воду можно взять в иордани, желательно до того, как в ней начнут купаться.

Хранят крещенскую воду в чистой стеклянной посуде в отдельном месте, рядом с иконостасом.

В холодильник ее ставить не нужно.

Нельзя допускать попадания святой воды в сток.

Также недопустимо "вечно" хранить святую воду, не используя ее: это является своеобразным заточением святыни.

Если вдруг святая вода испортилась, ее необходимо вылить в "непопираемое" место – туда, где не ходят люди и не бегают собаки. Это может быть река, другой природный источник, цветочный горшок или чистое место под деревом, но ни в коем случае не водосток и канализация.

В этом случае человеку стоит задуматься о своей жизни, поступках и о том, правильно ли он использует святыню.

Крещенскую воду пьют утром натощак, читая специальную молитву. 18 и 19 января ее можно пить в течение всего дня. Считается, что это укрепляет здоровье и защищает от физических и духовных недугов.

Во время болезней крещенскую воду можно пить в любое время суток и независимо от приема пищи. Детей ею умывают, кропят постель.

Святую воду можно разбавлять, и она не утратит своих целебных свойств.

Ею освящают жилище и другие вещи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие молитвы стоит читать на Крещение Господне и что нельзя делать в праздник. Также сообщалось, что нужно готовить на Крещение: накануне,18 января, верующим предписан строгий однодневный пост.