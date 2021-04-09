Когда эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад: прогнозы специалистов

Эпидемия коронавируса в Украине выходит на пиковые показатели. По оптимистическому прогнозу, после усиления карантина во многих областях заболеваемость начнет снижаться уже где-то с 16 апреля. По другим расчетам, ситуация начнет стабилизироваться лишь в конце текущего месяца.

Когда новая волна CОVID-19 пойдет на спад, сколько еще украинцев рискуют заболеть и умереть, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина стала эпицентром COVID-19

Украина 6 апреля стала первой страной в Европе по количеству новых случаев заражения и смертей от коронавируса. Ситуация в нашей стране (особенно из-за циркуляции британского и южноафриканского штаммов) начала резко ухудшаться еще в конце марта, когда показатель госпитализаций составлял почти половину от общего числа суточных случаев COVID-19.

Сейчас Украина остается в списке стран с наихудшей динамикой. Безусловно, на это повлиял как медленный процесс вакцинации, так и позднее усиление карантинных ограничений и отсутствие общенационального локдауна в целом. К тому же, даже спустя год после появления в нашей жизни коронавируса многие украинцы продолжают игнорировать противоэпидемиологические меры.

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Несмотря на все это, прогнозы по развитию эпидемии, которые делают в Национальной Академии Наук, Киевской школе экономики и Минздраве, свидетельствуют: уже после 16 апреля нынешняя волна коронавируса начнет стабилизироваться и даже идти на спад.

Прогноз от НАН

Несмотря на рост показателей заболеваемости и летальных случаев, темпы распространения вируса уменьшаются уже как два недели. Сказываться на официальной статистике может задержка тестирований. И хоть в процентном соотношении количество позитивных ПЦР-тестов увеличивается, на самом деле этот показатель демонстрирует выход на "плато". Вероятно, Украина сейчас находится в его начале, но эта фаза может длиться несколько недель.

Среднее количество новых случаев до 13 апреля будет составлять 18 684, а уже с 14 по 20 апреля уменьшится до 16 351. Показатель летальности будет зависеть от оснащенности больниц. Однако важно отметить, что британским штаммом коронавируса начали заражаться дети, особенно до 10-ти лет.

Прогноз от Киевской школы экономики

В течение двух следующих недель эпидемия COVID-19 в Украине должна стабилизироваться. Однако это возможно при условии продолжения соблюдения мер безопасности. Темпы распространения заболеваемости уже замедляются: прирост еженедельного показателя госпитализаций уменьшился с 20% до 6%. На положительную динамику также указывает и сокращение в два раза разрыва между показателем госпитализаций и выписок.

При этом количество умерших от COVID-19 за второй квартал 2021 года в Украине может достичь показателя смертности за весь 2020-й – 20-55 тысяч человек. Отдельные прогнозы говорят о цифрах в 75 тысяч.

Прогноз от Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что рост заболеваемости коронавирусом продлится еще 7-10 дней (примерно до 16-18 апреля. – ред), а максимальные показатели могут достичь 25-30 тысяч в сутки. Количество смертей и госпитализаций должно остаться на уровне этой недели – около 450 и 5-6 тысяч соответственно.

Под лечения коронавирусом в больницах выделено 67 тысяч мест, 80% из них подключены к кислороду. Например, до эпидемии одна больница использовала до 3,5 тонн кислорода в месяц, а теперь только за одну сутки уходит 5,5 т. Это беспрецедентные цифры.

Развитие эпидемии коронавируса в Украине за последний месяц СНБО

Что о спаде эпидемии говорят врачи?

Эпидемиолог и заслуженный врач Украины Людмила Мухарская соглашается с тезисом, что эпидемия коронавируса вполне может стабилизироваться со средины апреля. Но в первую очередь это произойдет за счет регионов, которые прошли пик и перешли в желтую и оранжевую зону карантина. А вот те, которые только на этой неделе усилили карантин до красного уровня, уменьшение покажут позже.

"Волны коронавируса – это спад и подъем. Но даже в самой низкой точке у нас не было единичных случаев. Это говорит о том, что вирус активно распространяется за счет незащищенных лиц. Если люди будут больше вакцинироваться, а сам вирус не станет агрессивным, то конец 2021-го может быть значительно оптимистичнее за аналогичный период 2020-го", – подытожила она.

В нынешнюю волну коронавируса в Украине болеют те, кто не болел раньше

О стабилизации эпидемии к середине апреля еще месяц назад на своей странице в Facebook писал известный инфекционист Евгений Дубровский. Он работает в крупнейшем ковидном госпитале Киева. По его словам, поскольку большинство нынешних больных – исключительно те, кто заболел впервые за всю эпидемию, можно предположить, что волна достаточно быстро закончится.

"Надо продержаться три недели-месяц и эпидемия снова сойдет на минимальный уровень. По аналогии с ситуацией октября-декабря 2020 года. Есть предположение, что переболевшие на условный "уханьский" штамм вместе с теми, кто сейчас болеет британским и другими штаммами, наконец завершат формирование полноценного коллективного иммунитета и к началу лета все станет на свои места", – отметил врач.

При том, что показатель заболеваемости вырос примерно до 20 тысяч случаев в сутки, улучшается и статистика по пациентам, которые побороли инфекцию (почти до 11 тысяч в среднем за последние дни). Это положительный факт, который может свидетельствовать о возможном начале стабилизации третьей волны.

Несмотря на это ведущие специалисты до сих пор отмечают, что спасти жизни тысяч украинцев может только локдаун и ускорение темпов вакцинации.