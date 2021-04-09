Коли епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад: прогнози фахівців

Епідемія коронавірусу в Україні виходить на пікові показники. За оптимістичним прогнозом, після посилення карантину в багатьох областях захворюваність стане знижуватися вже десь із 16 квітня. За іншими розрахунками, ситуація почне стабілізуватися лише наприкінці поточного місяця.

Коли нова хвиля CОVID-19 піде на спад, скільки ще українців ризикують захворіти і померти, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Україна стала епіцентром COVID-19

Україна 6 квітня стала першою країною у Європі за кількістю нових випадків зараження і смертей від коронавірусу. Ситуація в нашій країні (особливо через циркуляцію британського і південноафриканського штамів) почала різко погіршуватися ще наприкінці березня, коли показник госпіталізацій становив майже половину від загальної кількості добових випадків COVID-19.

Зараз Україна залишається в списку країн із найгіршою динамікою. Безумовно, на це вплинув як повільний процес вакцинації, так і пізніше посилення карантинних обмежень і відсутність загальнонаціонального локдауну загалом. До того ж, навіть через рік після появи в нашому житті коронавірусу багато українців продовжують ігнорувати протиепідемічні заходи.

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Незважаючи на все це, прогнози щодо розвитку епідемії, які роблять у Національній академії наук, Київській школі економіки та Міністерстві охорони здоров'я, свідчать: уже після 16 квітня нинішня хвиля коронавірусу почне стабілізуватися і навіть йти на спад.

Прогноз від НАН

Незважаючи на зростання показників захворюваності та летальних випадків, темпи поширення вірусу зменшуються вже протягом двох тижнів. Позначатися на офіційній статистиці може затримка тестувань. І хоч у відсотковому співвідношенні кількість позитивних ПЛР-тестів збільшується, насправді цей показник демонструє вихід на "плато". Ймовірно, Україна зараз перебуває в його початку, але ця фаза може тривати кілька тижнів.

Середня кількість нових випадків до 13 квітня становитиме 18 684, а вже із 14 по 20 квітня зменшиться до 16 351. Показник летальності буде залежати від оснащеності лікарень. Однак важливо зазначити, що британським штамом коронавірусу почали заражатися діти, особливо до 10 років.

Прогноз від Київської школи економіки

Протягом двох наступних тижнів епідемія COVID-19 в Україні повинна стабілізуватися. Однак це можливо за умови продовження дотримання заходів безпеки. Темпи поширення захворюваності вже сповільнюються: приріст щотижневого показника госпіталізацій зменшився із 20% до 6%. На позитивну динаміку також вказує і скорочення у два рази розриву між показником госпіталізацій і виписок.

Водночас кількість померлих від COVID-19 за другий квартал 2021 року в Україні може досягти показника смертності за весь 2020-й – 20-55 тисяч осіб. Окремі прогнози говорять про цифри в 75 тисяч.

Прогноз від МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що зростання захворюваності на коронавірус триватиме ще 7-10 днів (приблизно до 16-18 квітня. – Ред.), а максимальні показники можуть досягти 25-30 тисяч на добу. Кількість смертей і госпіталізацій повинна залишитися на рівні цього тижня – близько 450 і 5-6 тисяч відповідно.

Під лікування коронавірусників у лікарнях виділено 67 тисяч місць, 80% із них під'єднані до кисню. Наприклад, до епідемії одна лікарня використовувала до 3,5 тонн кисню на місяць, а тепер тільки за одну добу йде 5,5 т. Це безпрецедентні цифри.

Розвиток епідемії коронавірусу в Україні за останній місяць РНБО

Що про спад епідемії говорять лікарі?

Епідеміологиня і заслужена лікарка України Людмила Мухарська погоджується з тезою, що епідемія коронавірусу цілком може стабілізуватися із середини квітня. Але передусім це відбудеться за рахунок регіонів, які пройшли пік і перейшли в жовту і помаранчеву зону карантину. А ось ті, які тільки на цьому тижні посилили карантин до червоного рівня, зменшення покажуть пізніше.

"Хвилі коронавірусу – це спад і підйом. Але навіть у найнижчій точці у нас не було одиничних випадків. Це свідчить про те, що вірус активно поширюється за рахунок незахищених осіб. Якщо люди будуть більше вакцинуватися, а сам вірус не стане агресивним, то кінець 2021-го може бути значно оптимістичнішим за аналогічний період 2020-го", – підсумувала вона.

У нинішню хвилю на коронавірус в Україні хворіють ті, хто не хворів раніше

Про стабілізацію епідемії до середини квітня ще місяць тому на своїй сторінці у Facebook писав відомий інфекціоніст Євген Дубровський. Він працює в найбільшому ковідному госпіталі Києва. За його словами, оскільки більшість нинішніх хворих – суто ті, хто захворів уперше за всю епідемію, можна припустити, що хвиля досить швидко закінчиться.

"Треба протриматися три тижні-місяць – і епідемія знову зійде на мінімальний рівень. За аналогією із ситуацією жовтня-грудня 2020 року. Є припущення, що перехворілі на умовний "уханьський" штам разом із тими, хто зараз хворіє на "британський" та інші штами, нарешті завершать формування повноцінного колективного імунітету, й до початку літа все стане на свої місця", – зазначив лікар.

При тому, що показник захворюваності зріс приблизно до 20 тисяч випадків на добу, поліпшується і статистика щодо пацієнтів, які побороли інфекцію (майже до 11 тисяч у середньому за останні дні). Це позитивний факт, який може свідчити про можливий початок стабілізації третьої хвилі.

Незважаючи на це, провідні фахівці досі зазначають, що врятувати життя тисяч українців можуть тільки локдаун і прискорення темпів вакцинації.