Когда День украинской письменности и языка: история праздника и почему изменили дату

День украинской письменности и языка – это государственный праздник в Украине, который отмечается 27 октября. Этот день посвящен почтинию многовековой истории украинского языка, его развитию и его роли в консолидации украинского народа.

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Праздник приурочен ко дню памяти преподобного Нестора Летописца, монаха Киево-Печерской лавры, который считается одним из основателей древнерусской литературы. Именно его "Повесть временных лет" стала первой летописью Киевской Руси, написанной на староукраинском языке.

Идея Дня украинской письменности и языка возникла в украинском обществе как проявление уважения к родному языку и его роли в становлении украинской нации. 9 ноября 1997 года президент Украины Леонид Кучма подписал Указ об установлении этого праздника.

Украинцы с 2023 года отмечают День украинской письменности и языка 27 октября. Смена даты связана с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Раньше праздник праздновали 9 ноября.

Нестор Летописец – символ письменности

День украинской письменности приурочен к памяти Нестора Летописца – монаха Киево-Печерской лавры, автора "Повести временных лет". Это произведение считается началом украинской литературной традиции.

Развитие кириллицы и письменных традиций

Письменность славянам подарили Кирилл и Мефодий в IX веке. Сначала они создали глаголицу, но впоследствии их ученики разработали кириллицу, ставшую основой для украинского алфавита.

Древнейшие достопримечательности кириллического письма

Одной из первых известных кириллических книг является Остромировое Евангелие (1056-57), написанное киевским писарем Григорием. Эта памятка свидетельствует о развитии украинского языка и литературы.

Появление книгопечатания в Украине

Первые печатные книги украинских авторов появились в XV веке благодаря Юрию Дрогобычу и Швайпольту Фиолю. В XVI веке издание продолжил Иван Федоров во Львове и Остроге.

Традиция Радиодиктанта национального единства

Каждый год во время празднования проводится радиодиктант национального единства, объединяющий украинцев в Украине и за ее пределами. Событие популяризирует грамотность и знание родного языка. Подробно об этом OBOZ.UA уже писал в статье "Радиодиктант-2024: когда и где слушать "Магию голоса". Прямая трансляция".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о семи советах, как подготовиться к написанию Радиодиктанта-2024.

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