Что стоит прочитать: организация ПЭН объявила свой рейтинг лучших украинских книг 2023 года

Общественная организация ПЭН создала свой рейтинг лучших книг, вышедших в Украине в 2023 году. Подборка насчитывает 179 книг, а в их числе и художественная, и детская, и нон-фикшн.

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Этот год стал шестым, когда ПЭН составляет подобные подборки. Целью создания списка стало желание подытожить книжный 2023 год и поблагодарить всех, кто причастен к изданию украинской книги. В часть с лучшей художественной прозаической литературой вошло 19 книг.

1. Белянский Павел. "Бабуся вмирати не любила"

В центре событий три поколения людей, проживающих на Донбассе. Эта книга – автобиографическая. В ней описаны события, явления, характеры и судьбы, позволяющие понять этот регион и его людей.

2. Дудик Виктория. "Мертві стукають"

Современная мистическая история о вещах, объединяющих запад и восток Украины. "Эта книга о силе женщины. Ее способность сопротивляться чему-либо. Любой силе, даже мистической. Любви, направленной от своего сердца, или на себя. Бедности, нищете. Предательству, смерти", – отозвалась на книгу книжный блоггр kweennastya.

3. Жупанский Алексей. "Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих)"

Урбанистическое фэнтези о современности. Эта книга для любителей ностальгии по советскому. Только "все советское" в ней истинное, жуткое и современное.

4. Кидрук Максим. "Колонія. Нові темні віки"

Пандемия, космос, работы и Марс – так можно описать этот помпезный по внешнему виду кирпичик (ведь содержит почти 1000 страниц). Это воображаемый мир, показывающий самые большие проблемы современного мира, включая войны за ресурсы, экономические и социальные противостояния.

5. Кононенко Евгения. "Той божевільний рік"

Из названия книги можно понять, что она о полномасштабной террористической войне. Написанная в автобиографическом стиле, она рассказывает о частной жизни человека, которой пришлось уехать заграницу, чтобы сохранить жизнь ребенку с неизлечимой болезнью.

6. Кузнецова Евгения. "Драбина"

Эту книгу BBC признал лучшей в 2023 году. Сюжет рассказывает о Толике, который хотел убежать от родных и переехал в Италию. Но полномасштабное вторжение заставило его снова встретиться с семьей, с которой очень трудно найти общий язык.

7. Курьята Нина. "Дзвінка. Українка, народжена в СРСР"

Книга о языковой дискриминации, о клевете через украинский язык в советские времена. "Переехав в Одессу, Звонка должен отстаивать свою инаковость в обросшей среде, а впоследствии в Киеве и на Западе Украины должна доказывать, что она – такая же украинка, как и те, кто родился по другую сторону Збруча, ее родной язык – украинский, и в Одесской области живут украинцы", – говорится в аннотации.

Следующими в список попали:

8. Левкова Анастасия. "За Перекопом є земля. Кримський роман".9. Лотоцкая Елена. "Ангели в намистах".10. Осадко Александр. "Жити не можна померти".11. Процюк Степан. "Інфекція".12. Пузик Валерий. "З любов'ю – тато".13. Рафеенко Владимир. "Петрикор – запах землі після дощу".14. Рафеенко Владимир. "Мобільні хвилі буття".15. Савка Марианна. "Люди на каві".16. Санина Теа. "Коли відлітають серпокрильці". 17. Сингаевский Сергей. "Дорога на Асмару". 18. Тараторина Светлана."Дім солі". 19. Яценко Петр. "Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича".

Ранее OBOZ.UA писал о лучших детских книгах 2023 года по версии BBC.

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