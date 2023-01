Минулий рік довів, що навіть війна не здатна відбити в українців бажання читати та створювати книги. Тож цього року видавництво бестселерів Vivat запланувало видати ще більше різножанрових книг, які допоможуть українцям різного віку дізнаватися правду про війну, самих себе та навколишній світ.

400 тайтлів впродовж року або 1,5 книжки щодня

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, у лютому-березні, українці читали менше, ніж зазвичай. Вимушений переїзд за кордон або в інше місто в межах країни, втрата роботи, страх витрачати наявні заощадження, задушливе інформаційне поле не сприяли читанню. Але вже у травні ситуація почала змінюватися. Люди прийняли той факт, що війна триватиме довше, ніж передбачалося, й почали інвестувати у свої знання: вивчати українську мову, історію, біографії видатних людей, психологію. Ми завжди уважно стежимо за тим, що цікавить нашого читача і водночас, як видавництво бестселерів, прагнемо пропонувати найкраще.

У нас є конкретні критерії, яким заявлена книга має відповідати: експертність автора, актуальність і трендовість теми, відгуки на професійних платформах або оцінки літературних критиків тощо. Інколи ми змушені відмовляти талановитим авторам із хорошими текстами, бо розуміємо, що це або не наш формат, або не наша тема. Обираючи книги, ми відштовхуємося від того, наскільки книжка релевантна саме нашому видавничому портфелю.

Такий скрупульозний підхід допомагає нам бути видавництвом бестселерів. Хоча інколи, здавалося б, очевидний бестселер, який мав би потрапити у топи продажів, залишається непоміченим або недостатньо поміченим нашими читачами. Це особливість книжкового бізнесу: ніколи не знаєш напевно, яка книга і чому стане топом продажів.

Цього року попри війну ми плануємо видати щонайменше 400 тайтлів – це 1,5 книги щодня. І вже готові анонсувати вихід деяких бестселерів, про які точно варто дізнатися якнайраніше.

Перекладні книги: війна, психологічні травми, пошук себе

Коли почалася російсько-українська війна, я поставила собі за мету видати якомога більше різножанрових книг про неї. Бо книги – це вічно живі свідки тих подій і важливих історичних змін, які ми не маємо права забути.

"Ви не знаєте, що таке війна" ("You Don’t Know What War Is: The Diary of a Young Girl From Ukraine") – одна з книг на воєнну тематику, яка вже в роботі. Написала її наша землячка, дванадцятирічна харків’янка Єва Скалецька. Для нас ця книжка важлива, бо голос Єви – це голос дітей України, які, на жаль, знають, що таке бомбосховище, евакуація, загроза ракетного удару. І це перша книга-щоденник про війну, написана саме дитиною. Прочитавши її, ми, дорослі, зможемо ліпше зрозуміти почуття й емоції своїх дітей.

У жовтні минулого року книжка вийшла у британському видавництві Bloomsbury Publishing. А загалом вийде у 19 країнах світу.

Друга книга про війну – "Вторгнення" ("Invasion") британського журналістка Люка Ґардінга. Як і Єва, Люк є очевидцем описаних подій. Він прибув до Києва у перші дні вторгнення. Був на місцях злочинів, скоєних проти мирного населення, на фронті, у Харкові. Його книжка – це експертний погляд на ситуацію ззовні і зсередини. Глибока аналітика у поєднанні з думками й прагненнями українців, дає нам відповідь на два запитання: чому ця війна почалася і як вона закінчиться. Англійською книга побачила світ наприкінці листопада минулого року. Хочемо, щоб наші читачі змогли її прочитати українською вже навесні цього року.

За даними ВООЗ наслідок війни приблизно чверть українців можуть постраждати від розладів психічного здоров’я, починаючи з підвищення рівня тривоги і стресу закінчуючи ПТСР. Тож, окрім боротьби з ворогом, тепер маємо боротися із психологічними травмами. Розуміючи, що у наших читачів є запит на корисну психологічну літературу, минулого року ми видали книгу психотерапевта Бассела ван дер Колка "Тіло веде лік. Як залишити психотравми в минулому", яка стала одним з наших бестселерів. Цьогоріч вийде ще одна помічна книга по цій темі – "Що з тобою сталося? Про травму, психологічну стійкість і зцілення. Як зрозуміти своє минуле, щоб розчистити шлях у майбутнє". Написали її у співавторстві телеведуча Опра Вінфрі та експерт із травм і роботи мозку, психіатр Брюс Д. Перрі. Впродовж доби після виходу з друку ця книга очолила список бестселерів Amazon. Видаючи цю книгу, ми маємо на меті допомогти нашим читачам бодай спробувати розібратися, що з ними сталося. Це книжка, з якої може початися нове життя.

Але попри війну, яка й надалі залишається актуальною темою для всіх нас, ми не хочемо говорити лише про неї. Навіть у найскрутніші періоди в житті залишається місце для дружби, кохання та пошуку себе. І бестселер The New York Times, переможець премії Goodreads Choice Award та багатьох інших відзнак, багатошаровий роман Ґабріель Зевін "І завтра, і завтра, і завтра" саме про це. Авторка провадить нас у світ відеоігор, невдач, успіху, зрад, слави, людської самотності. Кожен у цьому тексті знайде щось своє і щось досі незнане. На Amazon книжка зібрала понад 16 тис. відгуків, 89% серед яких високі.

Українські книги: Головнокомандувач ЗСУ, словник війни, фентезі

Війна розкриває істинну сутність людини. Минулого року ми мали можливість побачити, хто є хто. Саме тому Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний став народним улюбленцем. Бо постав перед українцями не лише, як залізний генерал, який приймає доленосні для України рішення. А і як чоловік, який піклується про своїх підлеглих, знаходить для них потрібні слова підтримки, мінімізуючи дистанцію між генералом і солдатом.

Цього року у нашому видавництві вийде перша біографія Залужного "Залізний генерал. Уроки людяності", написана наближеною до нього людиною. Читаючи її, ви оціните тягар відповідальності Головнокомандувача із першого дня вторгнення, дізнаєтеся про його цінності й пріоритети. І про те, що не можна недооцінювати ворога навіть якщо він недолугий і криворукий.

"Словник війни" слухача історії й укладача Остапа Сливинського – це збірка невигаданих історій, які Остап Сливинський, автор ідеї та укладач, зібрав у спілкуванні з волонтерами, медиками, військовими, громадськими активістами, митцями. 24 лютого їхнє життя змінилося. І вони розбіглися, роз’їхалися хто куди, намагаючись врятувати все найцінніше, – батьків, дітей, друзів, домашніх улюбленців. Дивом вціліли, стали свідками великої війни, і тепер ця книжка говорить їхніми голосами. Прочитати цю книжку потрібно, тому що через реальні історії болю і втрат ми осягаємо глибину і масштаб трагедії. Вчимося співпереживати землякам, надихаємося сміливістю свого народу і карбуємо пам'ять про жорстокість ворога.

Як і минулого року, так і цьогоріч, воєнна тематика лідируватиме. Українські автори, ряди яких поповнюють військові, журналісти, волонтери, активісти і навіть діти, розповідатимуть світу про своє зіткнення із ворогом. Ділитимуться документальними свідченнями, побаченим, пережитим, підслуханим, осягненим. Це важливі книги для формування нашої національної ідентичності. Однак українські автори переосмислюють історію України ще й жанрі фентезі. Так, у книзі Світлани Тараторіної "Дім солі" переплелись історія, альтернативне минуле та майбутнє, міфи і легенди Криму. Головний герой постапокаліптичного фентезі проходить випробування нищівною правдою, а разом із ним – кожен із нас.

Також очікуйте "Землю крилатих" від Ірини Грабовської – другу частину трилогії, де Янн ("Зірки й кістки") змінює мрію врятувати крилатий народ на бажання помститися. Динамічне фентезі засноване на реальних подіях європейського середньовіччя. "Гемму" Дарії Піскозуб – продовження роману "Машина", в якому герої зіткнуться із наслідками Світової війни, переміною світоустрою та власної позиції у системі Машини. Книжка написана у порівняно новому для української літератури жанрі – технофентезі.

Книги у жанрі фентезі допомагають вийти за межі реальності, яка обмежує, збагатитися іншим, нехай і вигаданим, досвідом, прожити інше дивовижне життя. А ще фентезі вселяють віру в те, що добро завжди перемагає.

Дитячі книги: будинок Вау, Змій Багатоголовий, Тю Колючий

Наші діти – це майбутні дорослі, які змінюватимуть Україну і світ. Тож від нас зараз залежить, якою мовою вони спілкуватимуться і думатимуть, яких письменників знатимуть і читатимуть, які цінності транслюватимуть і відстоюватимуть. Українська книжка – невід’ємний елемент виховання, зокрема, й національно-патріотичного. Ми хочемо, щоб через казки діти не лише засвоювали незмінну істину про те, що добро завжди перемагає зло, а й розширювали кругозір, збагачували словниковий запас, розвивали фантазію, ставили запитання, формували корисні звички.

Цього року у видавництві Vivat вийде "Великий гармидер у будинку Вау!" Андрія Кокотюхи. На сторінках цієї книжки оживають національні міфологічні та фольклорні персонажі: упирі, водяники, повітрулі, гноми, чарівниці. Перед юними читачами постають нетипові персонажі в нетипових ситуаціях, вони вчаться співіснувати у не звичному для себе світі, дружити і шукати нові життєві цілі. А у новій книжці Дари Корній "Пригоди Змія Багатоголового. Білі перлини для Білої Королеви" читачі стануть співучасниками незнаних досі пригод разом із драконами та драконкою-напівлюдиною.

Будуть і книги, що покликані розвивати у дітей критичне мислення. Так у пригодницькій книжці Сашка Дерманського "Тю – сказав їжачок" йдеться про таких собі небезпечних людяк. Лісові жителі майже нічого про них не знають, але роблять висновки на основі хибних припущень. Уважного читача це насторожить.

"Найважливіша книжка про зуби" від Галини Ткачук навчить доглядати за зубами. Але не у моралізаторсько-лякливому форматі: доглядайте за зубами, бо матимете проблеми. А у форматі захопливої історії про зубний всесвіт.

Звісно, усі ці дитячі книжки мають ілюстрації, створені талановитими українськими ілюстраторами й ілюстраторками. Адже ілюстрації допомагають не тільки краще зрозуміти текст, легше запам’ятати героїв, сформувати цілісне уявлення про головну ідею, а й розвивають художній смак тощо.

Майже рік команда видавництва Vivat працює віддалено з різних куточків України та світу. Але попри відстань між нами, війну та невизначеність ми гуртуємося навколо улюбленої справи. Видаємо нові книжки, будуємо плани і не зупиняємося на досягнутому. Проанонсовні книги – лише невелика частина того, про що ми можемо розповісти вже зараз. Попереду – сотні книжок, які ви теж захочете прочитати.