Ребятам, слушавшим русскую музыку на Контрактовой – 17, 17 и 20 лет.

Видео дня

В настоящее время это вполне сознательный возраст для того, чтобы иметь определенные ценности и ориентиры. "В наше время" – имею в виду и всеобщее стремительное взросление, и войну, которая точно эти процессы ускоряет.

Далее текст на языке оригинала.

Але це в ідеальному світі.

А в реальному виходить так, що схема "вони ж бачать, що на нас летять ракети, тому мають розуміти, хто ворог" – не працює. Ну тобто, вони, може, й розуміють, хто ворог, але не встановлюють у своїх головах причинно-наслідковий зв’язок між ним і російським контентом.

І тут ми можемо або обурюватись, або в десять разів посилювати освітню роботу з дітьми, підлітками та молоддю.

Як?

Блогери. Повірте, нам іноді важко уявити, який вплив на молодь вони мають. Ви бачили нещодавнє відео фан-зустрічі тік-ток-блогерки з її підписниками в Одесі? Натовп підлітків, який боготворить свого кумира – ось так це виглядало.

Із блогерами потрібно працювати, їх потрібно залучати до крутих освітніх та соціальних кампаній, які будуть зрозумілі молоді. Так, там багато нюансів, але цим інструментом впливу на підлітків не можна нехтувати.

Освіта. Для мене відео з цими молодиками є логічним продовженням нещодавнього допису мами, які розповідала про повсюдну російську мову в школі і запитувала, як уберегти від неї сина. Мені від того допису було страшно, бо я НЕ ЗНАЮ, що конкретно з цим робити.

Що спрацює? Повна заборона російської мови у стінах навчальних закладів? Контроль учителів? Переатестація вчителів, які й самі нерідко послуговуються російською? Переконування батьків і самих дітей? Я не знаю.

Але я б дуже хотіла, щоб у школах більше працювали над розвитком критичного мислення у дітей. Щоб роз’яснювали їм все ті ж причинно-наслідкові зв’язки. Щоб наша освітня система була комфортним середовищем для виховання правильних цінностей. А не місцем, де батьки повинні шукати вільний куточок для своїх україномовних дітей.

Реальність. Як би страшно це не звучало, але молодь повинна точно знати і завжди пам’ятати, що живе в час війни за виживання своєї країни. У коментарях під відео з Контрактової я бачила, як хлопцям пропонують проходити виправні роботи у госпіталях, де лікуються поранені бійці. Я пам’ятаю, як у дитинстві нам організовували зустрічі з ветеранами, де вони розповідали нам про війну. Напевно, такі зустрічі проводяться й зараз. Якщо потрібно більше таких кампаній – у нас точно є кому розповідати про війну.

Напевно, все це лише загальні фрази. Напевно, написати все це – значно легше, ніж змінити чи посилити вектор, за яким ми рухаємось. Мені так гірко від того, що сьогодні, у квітні 2025 року, ми досі про все це говоримо. Та й робимо, вочевидь, недостатньо, якщо російський контент досі не вважається серед молоді повною ганьбою.

Давайте робити ще більше, прошу я і себе, і нас усіх.