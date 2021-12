Книга пулитцеровской лауреатки Изабель Уилкерсон впервые издана на украинском

Первый украинский перевод книги "Каста. Истоки наших недовольств" лауреатки Пулитцеровской премии Изабель Уилкерсон вышел в издательстве "Лаборатория". Книга была издана при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"Каста. Истоки наших недовольств" – это глубокое исследование параллелей между расовыми иерархиями в США ,кастовой системой Индии и нацистской политикой Германии. По мнению Уилкерсон, в современном мире также прослеживается искусственное разграничение между представителями различных рас, бедными и богатыми, мужчинами и женщинами. Литератор с помощью историй разных американцев, например, Мартина Лютера Кинга, рассказывает, как в США сформировалась невидимая кастовая система.

Видео дня

Писательница вводит термин "щупальца касты" – это разнообразные методы, благодаря которым общество пытается сохранить существующий порядок. Люди из "высших каст" противостоят успехам людей, находящихся на "низшей ступени". Уилкерсон приходит к выводу, что "кастовые последствия" вредят всем без исключения. Кастовый нарциссизм заставляет культуру вращаться вокруг доминирующей касты, идеализировать ее. Механизмом выживания для "низших" слоев становится стокгольмский синдром, который в то же время, держит их в плену и заставляет постоянно испытывать физиологический стресс. Недоверие между кастами выливается в уличные беспорядки, приводящие к высокому уровню преступности – и, как следствие, снижению благосостояния людей.

"Работа Уилкерсона представляет новый взгляд на устройство общества и искусственных иерархий. В то же время, вспоминая ликвидацию нацизма после Второй мировой войны, писательница утверждает, что мир без каст возможен. Но такие перемены требуют не только храбрости отдельных людей, но и огромных усилий коллективной воли, – подчеркнул заместитель художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко. – Я благодарен издательству "Лаборатория" за то, что совместными усилиями мы смогли издать эту важную книгу на украинском. В рамках нашего сотрудничества мы планируем издать около десятка мировоззренческих и исторических бестселлеров".

"Каста. Истоки наших недовольств" получила многочисленные награды. Осенью 2020-го издание New York Times назвало это документальное произведение бестселлером №1. 44-й президент США Барак Обама также назвал его одной из лучших книг 2020 года. Над экранизацией произведения работает Netflix.

Изабель Уилкерсон – американская журналистка и писательница. Она была первой женщиной афроамериканского происхождения, получившей Пулитцеровскую премию в журналистике.

Она родилась в 1961 году в Вашингтоне. Училась в Говардском университете, на специальности "Журналистика" и уже в студенческие годы публиковалась в изданиях Los Angeles Times и the Washington Post. В 1994 году Уилкерсон получила Пулитцеровскую премию за авторский очерк, в котором описывала наводнения 1993 года на Среднем Западе (на тот момент она уже возглавляла чикагское бюро The New York Times). Преподавала журналистику в Принстонском университете, Университете Эмори, Северо-Западном университете (Иллинойс, США).

В 2010 году Уилкерсон выпустила свою первую книгу "Теплота других солнц: эпическая история американской миграции", в которой исследовала переселение афроамериканцев из южных штатов на Север в 1915–1970-х годах. Издание получило премию Анисфилда-Вольфа в жанре документальной литературы. "Каста. Истоки наших недовольств" – это вторая книга писательницы.

Книгу Изабель Уилкерсон "Каста. Истоки наших недовольств" можно приобрести на сайте издательства "Лаборатория".

Издание вышло в свет в рамках издательского проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", созданного для распространения знаний о Холокосте в Украине и мире. Издательский проект фокусируется на литературных трудах, раскрывающих малоизвестные факты о Холокосте, рассказывающих о судьбе украинского еврейства во времена Второй мировой войны; публикует художественные произведения выдающихся авторов.