Климкин – об обострении на Донбассе: Путин повышает ставки перед выборами в РФ

Стягивание российских войск к границам Украины может быть связано с выборами в Государственную думу России, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Такое мнение высказал экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ" в четверг, 1 апреля. По его убеждению, обострение на Донбассе – последовательная игра российского президента Владимира Путина на повышение ставок, которая связана именно с выборами в Госдуму.

"В сентябре выборы в Госдуму, тоже очень непростые. Его (Путина. – Ред.) начали качать, а кремлевские кланы тоже начали играть в свои игры. Он видит, что и Соединенные Штаты совсем другой тон взяли. Поэтому, что ему делать? Перед выборами что помогает? Маленькая победоносная война, да, но большая, конечно, нет", – сказал Климкин.

Он отметил, что Украина со своей стороны должна сделать две вещи – быть сплоченной и заручиться поддержкой международных партнеров.

"Две вещи, которые мы должны сделать. Первая – сплоченность и мобилизованность, чтобы показать, что любая такая операция будет вызывать нашу жесткую реакцию, и мы должны быть к этому готовы. Вторая – обратиться к нашим друзьям и союзникам, в первую очередь Байдену и Меркель, чтобы они сказали Путину: если пойдешь дальше, то уже не декларации будут, а реакция", – подчеркнул политик.

Климкин отметил, что такая реакция должна быть не только санкционной. На его взгляд, по Путину можно ударить – и очень больно: по окружению, по активам, по стабильности.

"Но мы также должны быть готовы внутри страны. Никто не будет защищать нас, если мы сами не можем себя защитить", – подчеркнул политик.

Напомним, что 26 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил 26 марта российские террористы устроили минометный обстрел. Как следствие, погибло четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились многочисленные видеозаписи о перемещении российской военной техники к границе с Украиной.