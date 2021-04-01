Стягнення російських військ до кордонів України може бути пов'язаним із виборами у Державну думу Росії, які відбудуться у вересні 2021 року.

Таку думку висловив ексглава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін у ефірі "Радіо НВ" у четвер, 1 квітня. На його переконання, загострення на Донбасі – послідовна гра російського президента Володимира Путіна на підвищення ставок, яка пов'язана саме з виборами у Держдуму.

"У вересні вибори у Держдуму, теж дуже непрості. Його (Путіна. – Ред.) почали качати, і кремлівські клани теж почали гратися у свої ігри. Він бачить, що і Сполучені Штати зовсім інший тон взяли. Тому йому що робити? Перед виборами що допомагає? Маленька переможна війна, так, але велика, звичайно, ні", – сказав Клімкін.

Він наголосив, що Україна зі свого боку має зробити дві речі – бути згуртованою і залучитися підтримкою міжнародних партнерів.

"Дві речі, які ми маємо зробити. Перша – згуртованість і змобілізованість, щоб сказати, що будь-яка така операція викликатиме нашу жорстку реакцію, і ми маємо бути до цього готовими. Друга – звернутися до наших друзів і союзників, передусім Байдена і Меркель, щоб вони сказали Путіну: якщо підеш далі, то уже не декларації будуть, а реакція", – наголосив політик.

Клімкін зауважив, що такая реакція має бути не тільки санкційною. На його переконання, по Путіну можна вдарити, і дуже боляче – по оточенню, по активах, по стабільності.

"Але ми також маємо бути готовими всередині країни. Ніхто не захищатиме нас, якщо ми самі не можемо себе захистити", – наголосив політик.

Нагадаємо, що 26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 26 березня російські терористи влаштували мінометний обстріл. Як наслідок, загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися численні відеозаписи про переміщення російської військової техніки до кордону з Україною.