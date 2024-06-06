Кличко в День журналиста: миссия СМИ тоже приближает победу Украины

Украинские СМИ в условиях войны имеют чрезвычайно важную миссию, которая состоит в донесении до мира правды о войне, а также о том, как живут обычные украинцы. Эта работа также помогает приблизить победу против агрессора.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя украинских журналистов с профессиональным праздником.

"Важность и часто опасность вашей профессии сегодня как никогда оценена обществом. От вас люди получают информацию, ждут новостей, к вам обращаются в поисках справедливости. Сегодня украинские журналисты гибнут на фронте – и освещая эту варварскую войну, чтобы мир видел, какой геноцид творит Россия. И защищая свободу и независимость Украины с оружием в руках", – написал Кличко.

По его словам, украинский информационный фронт удерживают тысячи работников СМИ.

"И правдой из передовой, где дерутся наши защитники, и показывая, как живет и работает Украина и столица в условиях войны. Ваша объективность, соблюдение стандартов работы очень важны! Потому что слово – это тоже оружие. И это оружие должно быть на стороне справедливости и правды! Спасибо за вашу миссию, которая тоже приближает Победу Украины!" – написал глава столицы.