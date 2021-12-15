Кличко рассказал, каким для него лично был 2021 год

Во время ежегодного отчета о работе городских властей мэр Киева Виталий Кличко вспомнил яркие моменты своего личного 2021 года и показал их в видео.

"Каким лично для меня был 2021 год? Скорбить и расслабляться не приходилось. Обыски. Политические нападки. Борьба с пандемией. Много вызовов для города. Но были и приятные моменты. – Мы открывали новые объекты, общались с киевлянами. Болели за сборную Украины на Евро, за Александра Усика, который собрал 4 чемпионских пояса. И радовались их победам. Потому что это были победы Украины", – сказал Кличко.

Видео дня

Он также упомянул о своих личных достижениях в уходящем году.

"Это был год моего 50-летия. К этой дате я покорил вершину Казбек высотой 5 тысяч метров, проехал 50 км на велосипеде и 50 раз подтянулся! Также прыгнул с парашютом с 5 тысяч метров. И вообще, поделюсь, увлекся скайдайвингом. Имею уже более 150 прыжков с парашютом и собираюсь получить лицензию мастера скайдайвинга.Ну и в этом году я еще спел дуэтом, если так можно – Записал свою партию в песню украинской группы "Карта мира", – рассказал Виталий Кличко.