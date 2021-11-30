Киву официально лишили звания кандидата наук: все подробности

Во вторник, 30 ноября, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива лишен звания кандидата наук. Такое решение единогласно принято Аттестационной коллегией Министерства образования Украины.

Об этом сообщила глава подкомитета парламента по вопросам образования Юлия Гришина на своем Telegram-канале. В решении, кроме самого Кивы, члены коллегии, упомянули и специальный совет, который наградил скандального нардепа столь высоким званием в области государственного управления.

"Руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности на протяжении двух лет", – указано в сообщении.

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Ранее в Миноборазования подчеркнули, что не могут лишить Киву научной степени, присужденной после резонансной и курьезной защиты диссертации, поскольку никто ему таковую и не присуждал.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал о том, что:

весной 2021 года Илья Кива в очередной раз оказался в центре скандала, когда внезапно защитил диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления";