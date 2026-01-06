Ким назвал приоритетами развития медицины на 2026 год обеспечение медиков жильем и зарплатами до 40 тыс. грн

Приоритетами развития медицины в 2026 году должны стать обеспечение медицинских работников достойными зарплатами и жильем. Об этом в интервью "Новини.Live" рассказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Для меня лично важно, чтобы медики были обеспечены жильем и имели более высокую зарплату за риски работы в прифронтовых регионах. И в отношении медицины этот вопрос будет основным на 2026 год", - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о размерах увеличения зарплат руководитель области назвал конкретные цифры.

"40 тысяч – врачи и вниз по сетке. Но в принципе это сделано и уже заложено в бюджет. Я считаю, что всем понемногу нужно поднимать зарплату, потому что в условиях войны это необходимость", - подчеркнул Ким.

Он также рассказал детали планов по обеспечению медицинского персонала жильем.

"Относительно жилья для медиков. В целом у меня идея, чтобы государство строило жилье для военных, медиков и учителей. У нас такой опыт есть и так можно строить. Например, опыт сотрудничества с международными партнерами по модульному жилью, которое устанавливают в общинах для, в частности, ВПО. Но кроме ВПЛ, громады также предоставляют это жилье медикам, полицейским, педагогам, чтобы привлечь их в свои громады", - подчеркнул Виталий Ким.