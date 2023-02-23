''Киевстар'' за год предоставил клиентам безвозмездных услуг почти на 580 млн грн

Бонусы беженцам, бесплатные звонки и домашний интернет, удвоение объема услуг в пакетах. В общей сложности почти на 580 миллионов гривен Киевстар поддержал за год своих абонентов и представителей бизнеса. Кроме того, абоненты на освобожденных территориях получали бонусные минуты и мегабайты, чтобы услышать после оккупации голос и родных.

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Поддержка клиентов в Украине:

Поддержка абонентов внутри страны была очень важна с началом полномасштабного вторжения. Первые два месяца более 20 млн абонентов предоплаты могли звонить по сети, даже без оплаченного пакета услуг. Более 4 млн клиентов Киевстар на временно оккупированных, а затем на освобожденных территориях Украины получали бесплатные пакеты услуг. И еще более 400 тыс. клиентов Домашнего Интернета в регионах с активными боевыми действиями могли пользоваться услугой также безвозмездно в первые месяцы российской агрессии.

На платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ бесплатными стали новостные каналы и детский контент. Бренд присоединился к инициативе "Обучение без границ" и дал доступ к более чем 100 образовательным программам для детей школьного возраста. А для маленьких деток – неограниченный доступ к аудиосказкам и другому познавательному контенту. Всего за год войны образовательный контент просмотрело 88 тысяч человек, а общая продолжительность пересмотра составила 50 тысяч часов.

Помощь абонентам в роуминге:

С 24 февраля 2022 года украинцы начали массово выезжать в Европу. Если раньше в среднем границу пересекали 20 тыс. человек в день, то уже за неделю их было до 100 тыс. Чтобы обеспечить украинцев связью в роуминге и лишить забот о тарифах, Киевстар начислял им бонусные средства. Всего за 5 недель 2 млн человек получили бонусы на сумму, эквивалентную 340 млн грн. А с 30 марта для клиентов заработал "Роуминг как дома", чтобы украинский тариф абонента действовал в роуминге без доплат. Сейчас "Роуминг как дома" действует в 27 странах Европы им пользуются 1 млн абонентов.

Бесплатные услуги для бизнес-клиентов:

Кроме этого, Киевстар активно поддерживает украинский бизнес, чтобы тот мог питать экономику Украины и вносить свой вклад в приближение победы. В частности, благодаря сертифицированному партнерству оператора с Microsoft, клиенты Киевстар получили возможность без затрат организовывать дистанционную работу работников из разных уголков Украины и за рубежом с сервисами Microsoft 365. А также не платить за использование платформы Azure для хранения и обработки данных, переноса бизнес-процессов и IT -инфраструктура компаний в облаке.

Также можно было через несколько минут запустить работу удаленного колцентра или отдела продаж, подключив к звонкам через Виртуально мобильную АТС работников из разных населенных пунктов (безвозмездный период 60 дней со дня активации). Чтобы быстро возобновить торговлю в новых условиях, предприниматели могли принимать платежи и проводить расчетные операции через мобильное приложение STARKASA и не платить за пользование сервисом*. Так же без оплаты от февраля 2022 года была доступна система электронного документооборота Star.Docs, чтобы компании не приостанавливать обмен документами и их подписание.

*Без платы за пользование: май-июнь 2022 и снова с 1 февраля 2023 года.