'Киевстар' выделил 10 млн грн для помощи детям с ожогами во Львове

В рамках проекта "Дитяча надія" мобильный оператор вместе с благотворительной платформой dobro.ua объединяется с Национальным реабилитационным центром "Несокрушимые" на базе Первого медобъедания Львова для помощи детям с ожогами. Киевстар выделяет 10 000 000 миллионов гривен для приобретения современного медицинского оборудования в ожоговое отделение больницы и призывает своих абонентов присоединиться к благотворительной инициативе.

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Команда Киевстар ежедневно делает все возможное, чтобы украинцы оставались на связи. Кроме того, мы продолжаем системно помогать государству, военным, больницам и пострадавшим справиться с последствиями войны. В настоящее время компания инвестирует 10 миллионов гривен на приобретение медицинского оборудования в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" для помощи детям с ожогами. Приглашаем к поддержке инициативы всех неравнодушных, чтобы вместе двигаться навстречу победе", - комментирует Константин Вечер, директор B2B Киевстар.

По статистике ежегодно в Украине 12 тысяч детей получают ожоги. из-за войны это количество растет ежедневно, ведь почти все минно-взрывные ранения сопровождаются термическими травмами. Из-за отсутствия необходимых условий и медицинского оборудования тяжелейших детей с ожогами Украина вынуждена отправлять за границу. Спасти их в Украине пока, к сожалению, невозможно.

Следовательно, развитие ожоговой службы является одним из приоритетов Министерства здравоохранения Украины.

"Мы хотим построить в Украине такую ожоговую службу, чтобы каждый ребенок, имеющий ожоги, мог получать высококвалифицированную эффективную медицинскую помощь именно в Украине, а не ехать для такого лечения за пределы родного государства", - отмечает Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко .

Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" на базе Первого медобъединения Львова с первых дней полномасштабного вторжения стал одним из главных приютов для детей, пострадавших от войны. Больница приняла более 250 детей с минно-взрывными поражениями и ожогами со всех уголков Украины.

"Мы стабилизировали и лечили детей после катастроф в Броварах, Виннице, Чаплино, Днепре, Бахмуте. И это лишь часть городов, из которых приходилось спасать детей с ожогами. Ожоговая травма является одной из самых сложных в лечении, а медицинское оборудование при этом играет решающую роль в ходе оказания неотложной помощи. Из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования мы вынуждены просить об эвакуации наших маленьких пациентов в западные страны. Наша цель сделать так, чтобы всю необходимую помощь мы оказывали в одном месте, дома, в Украине", - сказал Олег Самчук, гендиректор Первое медобъединение Львова.

На выделенные средства от оператора в Центр Несокрушимые будут закуплены: уникальная ожоговая кровать, наркозная станция, хирургические инструменты и лабораторное оборудование для анализов. Это позволит уже сейчас расширить возможности врачей в предоставлении полноценной помощи пострадавшим детям. Также сотрудники компании первыми собрали 400 000 тысяч гривен на приобретение дефибриллятора, уже функционирующего в больнице.

"Детская надежда – это пример того, как небольшие донаты в 5-10 гривен могут помогать тысячам украинцев. За почти 5 лет сотрудничества абоненты Киевстара доказали, что для украинцев нет ничего невозможного. Ведь вместе с благотворительной платформой dobro.ua было воплощено более 57 проектов по закупке медицинского оборудования на сумму более 14 миллионов гривен. Мы рады, что в этом году расширяем программу и можем помогать, в том числе, детям с ожоговыми травмами" - сказала Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

В рамках инициативы продолжается сбор на лазер против ожоговых рубцов у пострадавших детей. Каждый абонент предлоченной связи может сделать разовый перевод с помощью SMS на номер 450025, присоединиться к проекту через пожертвование по банковской карте на сайте dobro.ua или подключить пакет "Киевстар ТВ Благотворительный" из которого будут ежемесячно идти 100 гривен в поддержку проекта.