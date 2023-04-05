Киевстар усилит партнерство с Fortinet для противодействия киберугрозам

В ответ на увеличение количества кибератак, национальный мобильный оператор Киевстар будет предлагать украинским компаниям и государственным организациям наиболее современные решения для киберзащиты.

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Полномасштабное вторжение России в Украину существенно отразилось на количестве кибератак, которые на протяжении 2022-начала 2023 гг. испытывали ресурсы органов государственной власти, государственные и частные предприятия критической инфраструктуры, медиа, компании финансового сектора и т.д. Только в Киевстаре за год полномасштабной войны сотрудниками департамента кибербезопасности было успешно заблокировано более 450 DDoS-атак на сеть и более 13 000 фишинговых атак.

Поэтому, учитывая важность усиления информационной безопасности, Киевстар не только заботится о защите собственного периметра, чтобы обеспечить стабильность и непрерывность предоставления телеком-услуг, но постоянно расширяет перечень решений по киберзащите для своих бизнес-клиентов. Углубление сотрудничества с Fortinet – одним из ведущих мировых разработчиков в этом направлении – позволит мобильному оператору предоставлять бизнесу и государственным организациям широкий спектр актуальных кибербезопасных решений на основе облачных технологий. Благодаря им можно будет увеличивать отказоустойчивость ИТ-сервисов, а также обеспечивать высокий уровень защиты облачной и наземной IT-инфраструктуры организаций.

"Мы реагируем на потребности клиентов, поэтому постоянно расширяем предложение для них современными инновационными решениями. Да, мы уже более 6 лет развиваем востребованное направление облачных продуктов, впоследствии дополнили его сервисами по кибербезопасности, ведь эти направления очень связаны", - комментирует Илья Польшаков . директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар – Расширение партнерства с Fortinet позволит Киевстар создавать для своих клиентов уникальные сервисы для противодействия киберугрозам, учитывающим индивидуальные запросы компаний, кроме того, мы сможем экспертно сопровождать все этапы внедрения и использования решений нашими клиентами благодаря профессиональной подготовке сертифицированных специалистов".

Решения от Fortinet будут доступны в разных вариантах – от физического оборудования до специализированных виртуальных машин. В частности, пользоваться ими можно будет на подписных условиях, что будет значительно снижать финансовую нагрузку на предприятия и позволит оптимизировать затраты.

Напомним, что с 2021 года бизнес-клиентам Киевстар уже доступен сервис AntiDDoS для защиты от DDoS-атак (решение на основе FortiDDoS от Fortinet). Кроме того, компания предлагает комплексную защиту от киберугроз, в которую также вошли решения от Fortinet. Их можно использовать как комплексом, так и отдельными сервисами и сочетать с уже установленными у клиентов решениями.

Подобрать оптимальное решение для киберзащиты конкретной компании помогут эксперты Киевстара. Получить больше информации и заказать консультацию можно на официальном сайте.