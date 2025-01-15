'Киевстар' с начала полномасштабной войны усилил энергостойкость сети более чем в три раза

Устойчивость во время обесточений является одним из ключевых приоритетов Киевстар как оператора электронных коммуникаций с наибольшим национальным покрытием .

Начиная с 2022 года более 2,3 млрд. грн. инвестиций было направлено на обеспечение энергонезависимости: закупку, установку и обслуживание оборудования, которое обеспечивает резервное питание объектов телеком сети. Оператор электронных коммуникаций делает все возможное, чтобы абоненты оставались на связи. испытывали существенное снижение качества услуг во время обесточений.

Сеть Киевстар — это более 65 тысяч базовых станций, расположенных на технологических площадках по всей Украине. Благодаря усилиям оператора все объекты телеком сети имеют резервное питание 12 V 100 A*ч), а работа ключевых объектов инфраструктуры электронных коммуникационных сетей поддерживают более 2700 генераторов.

В случае длительных блекаутов Киевстар будет обеспечивать непрерывную связь в течение как минимум трех суток для всех критически важных узлов сети, а также для объектов, важных для функционирования экономики и системы безопасности страны, определенных СНБО.

Всего с начала полномасштабного вторжения России телеком объекты Киевстар работали на резервном питании почти 4 млн часов.

В 2025 году Киевстар планирует дополнительно установить более 1000 мощных генераторов и еще более 52 тысяч аккумуляторов (за одну батарею берется номинал АКБ 12 V 100 A*ч). сети.

С момента начала массовых отключений электроэнергии компания оперативно зарезервировала и сеть "Домашний Интернет".

Поскольку под влиянием частых отключений часть ИБП начала терять ресурс, Киевстар начал их масштабную замену на более мощные железо-фосфатные аккумуляторы. 5 тыс. аккумуляторов нового типа, а в ближайшие три месяца компания установит еще 35 тыс. В целом к концу 2025 года модернизация охватит всю сеть — для этого Киевстар закупил более 85 тыс. новых аккумуляторов.

Кроме резервирования, Киевстар продолжает модернизацию сети. Компания инвестирует 1 миллиард гривен в развертывание технологии GPON. GPON для повышения качества услуг.

Также Киевстар продолжает искать дополнительные возможности для обеспечения устойчивости связи. компенсацией стоимости топлива за предоставленную мощность. По такому алгоритму Киевстар уже сотрудничает с более чем 200 бизнес-партнерами.