'Киевстар' разрешил онлайн-регистрацию номера с помощью Дії и BankID

Для того чтобы абоненты подписки могли дополнительно защитить свой номер, Киевстар внедрил сервис онлайн-идентификации для регистрации номера с помощью Дії или BankID НБУ. Раньше онлайн можно было зарегистрировать номер только с помощью КЭП – квалифицированной электронной подписи.

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Для того чтобы подвязать номер к документу онлайн, достаточно:

Перейти на страницу Регистрации номера на сайте Киевстар

Авторизироваться в аккаунте Киевстар или создать его

Пошерти ID-карту или загранпаспорт через Дії или пройти идентификацию с помощью BankID НБУ

Подписать заявление прямо на экране и дождаться уведомления о том, что номер зарегистрирован.

Благодаря регистрации никто кроме владельца номера не сможет, например, восстановить, заблокировать или перевыпустить SIM-карту. Такие операции будут доступны абоненту только после проверки со стороны оператора по документу, привязанному к номеру. Поэтому регистрация номера еще и существенно повышает безопасность всех связанных сервисов: доступ к онлайн-банкингу, аккаунтов в соцсетях, мобильных приложениях и тому подобное.

Регистрация номера бесплатна и не влияет на тариф, остаток на счете и подключенные услуги при этом сохраняются.

Также напомним, что благодаря сотрудничеству Киевстар, Дії и НБУ, ранее была реализована возможность заказать eSIM с контрактным подключением у Киевстар. Для этого было достаточно пройти идентификацию через сервис НБУ BankID или пошерить паспорт через приложение Дія. Это также позволяет пользоваться услугами оператора и при этом быть уверенными в безопасности номера.