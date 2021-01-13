'Киевстар' рассказал, как украинцы праздновали Новый год и Рождество в сети

Интернет-трафик в сети "Киевстар" в период новогодних и Рождественских праздников увеличился почти на 30% в сравнении с прошлым годом. Объёмы трафика "домашнего телевидения" выросли на 160%. Абоненты использовали на 10% больше голосовых услуг.

Благодаря доступности связи 4G мобильный интернет становится всё более востребованным среди абонентов, особенно в праздничные дни. Так, за неделю новогодних и Рождественских праздников 2021, объёмы передачи данных в сети Киевстар превысили 32 тысячи терабайтов, тогда как в прошлом году за этот же период абоненты использовали 24 тысячи терабайтов. В сети Киевстар в праздничные дни прозвучало почти 2 миллиарда звонков, абоненты использовали 5 миллиардов минут - на 10% больше, чем в Рождество и Новый год 2020, когда голосовой трафик достиг 4,6 миллиарда минут.

Как прокомментировал директор по планированию и управлению качеством сети Василий Пантов, "доступный и качественный мобильный интернет повлиял на предпочтения абонентов. Они стали больше смотреть видео, онлайн фильмы, пользоваться мессенджерами. При этом свыше 70% всего интернет трафика перешло в сеть 4G".

Для того, чтобы абоненты в полной мере пользовались возможностями мобильного интернета, Киевстар построил крупнейшую в Украине 4G сеть. Оператор активировал технологию LTE почти на 14 тысячах базовых станций и охватил скоростным интернетом территорию, где проживает 86% населения. Кроме того, Киевстар добровольно поделился своим радиочастотным спектром, которым владел на законных основаниях, с другими мобильными операторами. Это создало равные возможности всем операторам для строительства сети 4G в диапазоне 900 МГц, который является критичным для покрытия высокоскоростным мобильным интернетом самых отдаленных уголков и автодорог страны.

Особенностью Рождества и Нового года 2021 в сети "Киевстар" стал стремительный рост просмотров "домашнего телевидения". Трафик услуги Kyivstar TV вырос на 160%, в сравнении с прошлым годом, а количество одновременных видео-сессий увеличилось на 55%.

Абоненты начали активно звонить еще 31 декабря 2020 г. Так, в течение одного часа с 17 до 18 вечера абоненты совершили 20 миллионов звонков и использовали 50 миллионов минут. На Новый год и Рождество 2021 в сети "Киевстар" действовал бесплатный телефонный номер "виртуального Деда Мороза" – для общения и загадывания новогодних желаний. Воспользовалось этой возможностью более 40 тысяч абонентов со всей страны. Больше всего звонков "виртуальному Санте" поступило из Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей. А меньше всего верят в Деда Мороза в Луганской, Сумской и Херсонской областях.

Ежегодно Киевстар успешно справляется с ростом трафика, своевременно подготавливая сеть к большим нагрузкам. Кроме того, в течение 2020 года Киевстар активно строил сети 4G во всех областях Украины, чтобы абоненты могли пользоваться качественным и доступным интернетом