'Київстар' розповів, як українці святкували Новий рік і Різдво в мережі

Інтернет-трафік у мережі "Київстар" під час новорічних і Різдвяних свят зріс майже на 30% порівняно з минулим роком. Обсяги трафіку "домашнього телебачення" зросли на 160%. Абоненти використали на 10% більше голосових послуг.

Завдяки доступності зв’язку 4G мобільний інтернет стає дедалі більш затребуваним серед абонентів, особливо у дні свят. Так, за тиждень новорічних та Різдвяних свят 2021 обсяг передачі даних в мобільній мережі Київстар перевищив 32 тисячі терабайтів, тоді як минулого року за цей же період абоненти використали 24 тисячі терабайтів даних. Також у святкові дні в мережі Київстар пролунало майже 2 мільярди дзвінків і абоненти використали для спілкування 5 мільярдів хвилин. Це на 10% більше у порівнянні з Різдвом і Новим роком 2020, коли у святкові та відпочинкові дні абоненти використали 4,6 мільярдів хвилин.

Як коментує директор з планування та управління якістю мережі Василь Пантов, "доступний і якісний мобільний інтернет вплинув на зміну вподобань абонентів. Вони більше стали дивитись відео, онлайн фільми, більше користуються месенджерами. При цьому понад 70% усього інтернет трафіку перейшло в мережу 4G".

Для того, щоб абоненти могли вповні скористатись можливостями мобільного інтернету, Київстар побудував найбільшу в Україні 4G мережу. Оператор активував технологію LTE на майже 14 тисячах базових станцій і охопив швидкісним інтернетом територію, де проживає 86% населення. Крім того Київстар добровільно, вже вдруге, поділився своїм радіочастотним спектром, який належав йому на законних підставах, з іншими мобільними операторами. Це створило однакові можливості всім операторам для розбудови мережі 4G в діапазоні 900 МГц, який є критичним для покриття високошвидкісним мобільним інтернетом найвіддаленіших куточків та автошляхів країни.

Однією з особливостей Різдва і Нового року 2021 в мережі "Київстар" стало збільшення переглядів "домашнього телебачення". Трафік послуги Kyivstar TV зріс на 160% у порівнянні з минулим роком, а кількість одночасних завантажень відео-сесій зросла на 55%.

Що цікаво, українці почали вітати один одного з Новим роком ще 31 грудня 2020 р. Так, за одну годину з 17 до 18 вечора абоненти здійснили понад 20 млн дзвінків і використали 50 мільйонів хвилин. У святкові дні 2021 року абоненти "Київстар" могли дзвонити віртуальному Діду Морозу і загадати новорічне бажання. Для цього компанія виділила безкоштовний номер телефону. Скористалось цією можливістю більше 40 тисяч абонентів "Київстар" з усієї країни. При цьому найбільше дзвінків "віртуальному Санті" було з Київської, Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей. А найменше вірять у Діда Мороза в Луганській, Сумській та Херсонській областях.

Щороку Київстар успішно справляється із святковим "піком" трафіку, завчасно готуючи мережу до підвищених навантажень. Крім того, протягом 2020 року Київстар активно будував мережі 4G в усіх областях України, щоб абоненти могли користуватись доступним і якісним мобільним інтернетом.