'Киевстар' представил обновленную линейку тарифов предоплаты LOVE UA

Любимые тарифы патриотической линейки LOVE UA продолжают развиваться и изменяться в соответствии с потребностями абонента. В новых тарифах LOVE UA Свет , LOVE UA Песня , LOVE UA Сила и ВСЕ ВМЕСТЕ Сила абонентов ждет еще больше наполнения и возможностей.

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Каждый пакет предлагает абонентам все необходимые базовые функции. Кроме уже привычного безлима на звонки в сети Киевстар, LOVE UA Свет и LOVE UA Песня содержат 150 и 250 минут соответственно для звонков на любые мобильные и фиксированные сети в Украине, а также 15 и 25 ГБ трафика мобильного интернета. LOVE UA Сила предлагает своим абонентам 300 минут на любые сети и 50 ГБ мобильного Интернета.

Также в стоимость тарифа включена услуга "Роуминг как дома", но теперь с гораздо большим количеством мобильного интернета в роуминге. К примеру, в тариф LOVE UA Сила входит 10 ГБ трафика за границей (против 4000 МБ, которые были ранее).

Относительно тарифа ВСЕ ВМЕСТЕ Сила, кроме услуг мобильной связи, домашнего интернета и платформы кино и телевидения "Киевстар ТВ", пользователям тарифа станет также доступная услуга "Роуминг как дома".

Кроме того, все тарифы предоплаты имеют "Суперсилы" – дополнительные услуги, которые абонент может сам себе выбрать без лишних затрат. Это могут быть как обычные минуты на другие номера, так и подписка на платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ" или скоростной ведущий интернет.

Среди " Суперсил" в тарифах LOVE UA предложено :

Киевстар ТВ с доступом к более чем 320 телеканалам и видеобиблиотеки (доступно для просмотра по любому девайсу).

Помощь Фонда "Вернись живым" - 50 грн. от каждой оплаты тарифа будет идти в поддержку ВСУ.

Ведущий интернет от "Домашний Интернет от Киевстар" или увеличение его до скорости 1 ГБ/сек.

SIM для планшета или второго телефона.

100 минут на любые номера по Украине или за границу и многие другие дополнительные опции.

Кроме этого, Киевстар прислушивается к пожеланиям своих абонентов, поэтому внедряет новые функции, как возможность сделать свой тариф более бюджетным с Суперсилой "Экономия" или сохранить неизрасходованные гигабайты трафика на следующий период.

Подключить или перейти на новые тарифы может любой желающий. Это можно сделать самостоятельно в приложении "Мой Киевстар", на сайте компании, по номеру 477*1 или в любом магазине Киевстар.