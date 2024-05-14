'Киевстар' и ГСЧС подписали меморандум об усовершенствовании процесса разминирования территорий Украины

Крупнейший оператор электронных коммуникаций Киевстар и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подписали меморандум о сотрудничестве с целью усовершенствования процесса разминирования территорий, разрушенных вследствие вооруженной агрессии российской федерации, повышения уровня безопасности в территориальных общинах и восстановления Украины.

Украина сейчас – одна из самых заминированных стран в мире. Взрывоопасными предметами загрязнено около 156 тысяч кв. км территории. Киевстар и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начинают сотрудничать с использованием современных технологий для операторов по разминированию. Киевстар и ГСЧС будут проводить совместное испытание сервисов сигнала коррекции RTK с целью обеспечения высокой точности картографирования загрязненных территорий и мониторинга работ.

Киевстар — первый и единственный оператор электронных коммуникаций Украины, предоставляющий услугу RTK и имеющую собственную сеть покрытия точного позиционирования.

"Помогать в восстановлении страны - важная миссия для Киевстара и всех украинцев. Но такое восстановление невозможно без быстрого и безопасного разминирования территорий. Киевстар готов делиться опытом внедрения новейших технологий, которые помогут ускорить разминирование, ведь украинцы не могут ждать десятилетиями", - отметил Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.

Спикер добавил, что применение решений с поддержкой технологии RTK (дающей точность до 2,5 см) позволит лучше определять координаты опасных объектов и границ опасных территорий. А это поможет уберечь жизнь как пиротехникам ГСЧС, так и гражданскому населению.

Заместитель Председателя ГСЧС Украины Роман Примуш акцентировал на важности сотрудничества между государственными структурами и бизнесом, особенно в то время, когда украинцы противостоят вооруженной агрессии России и борются за свое право на свободную жизнь в независимой стране.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям активно внедряет в своей деятельности новейшие технологии. Одним из огромных вызовов, стоящих сейчас перед чрезвычайниками, является масштабное минирование врагом украинской земли. И именно применение новых решений и подходов, в том числе цифровизация процесса, помогает ускорить очищение загрязненных территорий от смертельно опасных российских "подарков", но самое главное – сохранить здоровье и жизнь наших специалистов", - подчеркнул Роман Примуш.

Киевстар обеспечит партнерам доступ к технологии RTK и будет давать рекомендации по выбору и использованию приемников GNSS. Также специалисты компании будут проводить аналитические исследования по испытанию технологий позиционирования и определению координат на местности.