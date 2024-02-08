Киевсовет поддержал появление в Киеве улиц Воздушных Сил, НАТО и ЕС, – Марина Порошенко

В Киеве будут улицы имени Воздушных сил, Европейского Союза и Североатлантического альянса. Соответствующее постановление авторства Марины Порошенко поддержал Киевский городской совет. Это – победа здравого смысла над расшатывающими общество манипуляциями, отмечает лидер фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Марина Порошенко.

Во время выступления на сессии она подчеркнула, что ЕС поддерживает предложение Главкома Залужного изменить название проспекта в честь Воздушных Сил ВСУ, и призвала прекратить манипуляции на эту тему.

"Фракция "Европейской Солидарности" отдает все свои голоса именно за такое решение, потому что мы последовательно поддерживаем Вооруженные Силы Украины и поддерживаем позицию Главнокомандующего Валерия Залужного назвать проспект в честь Воздушных Сил. Это наконец-то поставит точку в коварных инсинуациях, когда таким образом отвлекали общество, когда прикрывали попытки расшатывания и ослабления Вооруженных Сил Украины в попытке снять Главнокомандующего вопреки тотальной поддержке этого человека всеми военнослужащими и гражданами Украины", – отметила Марина Порошенко.

Леонид Емец во время брифинга заметил: "мы как фракция последовательно выступали за то, что не может в столице быть прославлением памяти советских вооруженных сил, потомки которых бомбят сегодня Киев и потомки которых воюют сегодня с Украиной и украинцами. Наша фракция изначально сказала, что не место советскому воздушному флоту на карте столицы Украины. Мы еще полгода назад выступали о том, что у нас есть Воздушные Силы, улица-проспект должна называться в честь Воздушных Сил, защищающих сегодня от потомков того же советского воздушного флота город Киев. Наконец-то случилось, несмотря на сопротивление, которое полгода фракция "Слуги народа" делала по этому переименованию. Вынужден был даже Валерий Залужный писать свое письмо с поддержкой нашей инициативы переименования в честь Воздушных Сил", – сказал Емец.

"Сегодня этот вопрос покажет кто поддерживает Вооруженные Силы Украины и кто за это решение. Для меня очень важно сегодня сказать, что, наконец, мы сможем сказать "прощай" Воздухофлотскому проспекту, который был назван оккупантами-большевиками еще в далеком 1923 году. И мы будем приветствовать появление на карте Киева проспекта Воздушных Сил", – подчеркнула Порошенко.

"Также очень важно запечатлеть на карте Киева топонимы Европейского Союза и Североатлантического альянса. Это наша конституционная обязанность. Это наш путь, необходимый для существования нашего государства, к европейским ценностям, демократии и свободе слова", – считает депутат Киевсовета.