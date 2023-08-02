Киевская ОВА и ОО 'Мечта детей Украины' будут совместно помогать семьям погибших героев

Киевская областная военная администрация и ОО "Мечта детей Украины", которую возглавляет известная волонтер Дана Яровая, заключили меморандум о сотрудничестве. Должны координировать усилия для получения положительного результата в реализации прав детей, пострадавших в результате военной агрессии Российской Федерации.

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“Дети погибших героев – это наши общие дети, общая ответственность. Объединив усилия, мы сможем решить больше проблем и быть надежным плечом, подлинной поддержкой для семей наших защитников. Сможем помочь детям погибших героев встать на ноги и реализовывать детские мечты", – говорит глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

Она также отметила, что сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления позволит реализовать комплексные программы помощи семьям погибших героев.

Меморандум предусматривает реализацию совместных программ реабилитации и помощи, направленных на защиту прав пострадавших от войны детей, налаживание взаимодействия органов власти с общественными организациями для оказания всесторонней помощи.

"Помогать детям наших защитников и поддерживать их семьи является нашим общим делом. Только объединив усилия, мы сможем эффективно решать многие проблемы и оказывать необходимую помощь", – подчеркнул заместитель председателя КОГА Сергей Белецкий.

Общественная организация "Мечта детей Украины" заботится о семьях погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается более 3 тысяч.