Киевщину вот-вот накроет непогода: спасатели выпустили предупреждение

Спасатели предупреждают о грозе в Киевской области в ближайшие часы. Такая погода сохранится до конца суток 19 июня.

Об этом сообщает ДСНС Украины. В столице сейчас наблюдается спокойная погода.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По информации УкрГидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 19 июня в Киевской области гроза", – говорится в сообщении ДСНС.

По данным Укргидрометцентра в столице пока 27 градусов тепла, гроза ожидается на ночь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, лето-2021 в Украине не отразится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.