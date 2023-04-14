Киево-Печерская лавра получила нового временного руководителя: что о нем известно

Новым исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" стал Максим Остапенко. Сегодня, 14 апреля, был подписан соответствующий приказ о его назначении.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. Он отметил, что бывший генеральный директор Александр Рудник останется заместителем руководителя.

Сам Остапенко является экспертом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии и реставрационных работ. Также он имеет научную степень кандидата исторических наук и является автором более 30 научных работ.

С 2007 года он являлся генеральным директором Национального заповедника "Хортица". Причем, в "Хортике" Остапенко начал работать еще с 1989 года с должности лесничего отдела охраны природы и постепенно поднимался вверх по карьерной лестнице. С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины он вступил в ряды ВСУ.

Министр культуры отметил, что Остапенко эффективно выполнял все эти годы свои обязанности в должности гендиректора "Хортицы". В частности, как отмечает Ткаченко, благодаря его эффективному труду заповедник "Хортица" превратился в одно из самых посещаемых мест.

"Поэтому уверен, что назначение Максима Остапенко усилит работу заповедника "Киево-Печерская лавра"", - констатировал министр культуры.

Ранее сообщалось, какой доход ежегодно приносила Киево-Печерская лавра для УПЦ МП. Министр культуры также отметил, что он не уверен в правильности использования пожертвований митрополитом Павлом.

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