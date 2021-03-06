Киев попал в 'оранжевую' зону: что запретят

В субботу, 6 марта, Киев и область попали в "оранжевую" карантинную зону. Теперь в регионе будут действовать новые ограничения.

Также в "оранжевой" находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Каких теперь придется придерживаться ограничений – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

Деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

Плановые госпитализации в больницах;

Работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

Прием новых изменений в детские лагеря;

Действуют ограничения для массовых мероприятий: не более 20 человек.

Отметим, что также сохраняются ограничения" желтой" и "зеленой" зон.

Напомним, с 3 марта на территории Житомирской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Кроме этого, в связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Все остальные регионы по-прежнему остались в "желтой" зоне.

На Прикарпатье больницы забиты пациентами, медики работают на износ, регион оградили блокпостами.

На Буковине COVID-19 ударил даже по детям, стали часто болеть и взрослые, которые не имеют сопутствующих заболеваний.

На Закарпатье начинает набирать обороты эпидемия коронавируса. Реанимации области переполнены тяжелыми пациентами, растет смертность. Более того, врачи говорят, что в регион из Европы попал новый штамм COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, со вторника, 9 марта, многие школы в украинских городах переходят на дистанционное обучение и каникулы. Это связано с тем, что в этих регионах ухудшилась эпидситуация из-за распространения COVID-19.