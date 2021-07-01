Казино 'Шангри Ла' в Киеве приняло уже тысячного гемблинг-туриста

Киевское заведение "Шангри Ла" европейской игровой сети Storm International "отметило" своего тысячного туриста. Сразу после рабочего старта, еще до официального громкого открытия, в казино хлынул поток любителей этого элитного вида отдыха.

В игровом зале, расположившемся в пятизвездочном отеле, ежедневно бывают десятки игроков. " Это представители самых разных стран. Я бы сказал, что на данный момент гости делятся ровно пополам: 50% - местные игроки и 50% - туристы. Это гости Fairmont Grand Hotel Kyiv и наши иностранные игроки, которых мы пригласили в Киев в связи с открытием нашего нового казино Шангри Ла" – комментирует Даррен Кин, CEO Storm International

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Выигрыши бывают самые разные, разглашать не могу, – говорит он. На данный момент у нас система Джекпотов показывает три вероятных суммы выигрыша: 15 тысяч, 136 тысяч и 285 тысяч, которые могут быть выиграны в самое ближайшее время. А 4 сентября этого года у нас состоится акция для слот игроков, в которой самому активному участнику будет презентован мотоцикл Big Bear Chopper модель Miss Behavior стоимостью 450 000 гривен.

Расходы туристов сильно зависят от их покупательской способности и страны проживания. Некоторые туристы прилетают, чтобы посмотреть город и рассматривают игру в казино, как дополнительную опцию в своей развлекательной программе, а другие, например из арабских стран, специально прилетают в казино, чтобы провести выходные за игровыми столами или в игровых автоматах, так как данный вид развлечения недоступен у них в регионе.

Обычно в выходные больше гостей, в основном из-за притока иностранных туристов. Но, к сожалению, повторных посещений нет, так как игровые туристы не приезжают еще раз из-за налога на выигрыш для иностранцев.

"Большинство наших гостей приезжают за покупками и разного рода ночными развлечениями. Киев не спит ночью, особенно летом, здесь отлично можно провести время в барах, ресторанах и клубах, или просто потусоваться и полюбоваться видами ночного города. Киев – красивый и дружелюбный город, я еще не слышал ни одного разочарованного отзыва, все наши гости очень довольны" – констатирует Даррен Кин, CEO Storm International