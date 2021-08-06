Каждый второй грузовик в Украине едет перегруженной – Шмыгаль

Каждая вторая фура на украинских дорогах едет перегруженной. Из-за этого разрушается покрытие на трассах, в том числе и на тех новых, что недавно построили.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге во время рабочей поездки в Черкасскую область. По его словам, в Украине такое плохое состояние дорог именно потому, что "мы позволяем ездить перегруженным автомобилям" по ним (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Премьер отметил, что в Украине в последнее время строится много дорог и устанавливаются WIM-комплексы для взвешивания.

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"Кстати, первые почти 30 работающих, показывают, что каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой, с нарушениями. Есть начисленные штрафы, статистика", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр назвал основные приоритеты для сохранения дорог.

"Есть два приоритета как сохранить дороги. Первый – это максимально переводить на железную дорогу грузовые перевозки. Мы в этом году приняли законодательство по речного транспорта и есть стратегия поэтапного перевода грузовых перевозок на реки, также снимает нагрузку (на дороги - ред.) Но кроме этого это еще и контроль на дорогах за тем, чтобы не перегружались автомобили, и развитие автобанов, которые заберут на себя основной поток грузового транспорта ", – сказал премьер.

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