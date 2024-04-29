'Каждый должен знать, что без их усилий ничего не изменится': правозащитница Александра Матвийчук дала интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

24 апреля в Киеве состоялось публичное интервью с Александрой Матвийчук – правозащитницей и главой "Центра гражданских свобод" – в рамках публичной программы выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Модератором мероприятия стала Анастасия Платонова, культурная критик и куратор.

Говоря о важности достижения послевоенной справедливости, Александра вспоминает Нюрнбергский трибунал 1945-46 годов, осудивший главных военных преступников нацистской Германии и другие известные трибуналы. Но актуален ли именно такой трибунал для установления справедливости в Украине после войны?

"Югославский и другие не были трибуналами за то, что кто начал войны и начал убивать людей. Это трибуналы за то, что они убивали людей не по правилам войны. Единственный такой прецедент в истории человечества – это Нюрнбергский трибунал. Суд победителей над упавшим режимом. Мы должны выводить справедливость из зависимости от того, как и когда закончатся войны. Должны создавать специальный трибунал преступления агрессии уже сейчас", – уверена Александра.

Правозащитница отмечает, что люди понимают справедливость по-разному, поэтому нужно выработать комплексную стратегию достижения справедливости и соответствующую инфраструктуру под нее, чтобы работать на удовлетворение различных потребностей.

"Часть людей, переживших военные преступления, понимают справедливость как возможность увидеть своих обидчиков за решеткой, а часть – как возможность получить компенсации. Для некоторых это возможность узнать правду о том, что произошло с их родными. А для кого-то это возможность быть публично выслушанным, подтвердить: то, что с ним сделали, безнравственно и незаконно".

Александра объяснила, почему во время войны среди украинцев бушует недовольство друг другом, хотя, казалось бы, война должна объединять.

"Да, война как экзистенциальная угроза вынуждает объединиться. Кроме того – война сильно фрагментирует, делает линии разломов настолько эмоциональными, травматическими, что это может разорвать общество. Люди не могут дотянуться до россиян, поэтому начинают изливать ненависть друг на друга. У нас есть угроза раскола по разным опытам: беженцы, люди на оккупированных территориях, бойцы ВСУ, люди в тылу. Эти линии также проходят внутри этих групп. Нам нужно строить мосты между разными частями общества, и это нужно делать сейчас".

Вопрос, который беспокоит многих: как рядовые граждане страны-врага могут толеровать преступления, которые совершает Россия в отношении украинцев? Александра привела пример.

"Журналист приехал в немецкий городок после Второй мировой войны. Там был концлагерь, где миллионы людей потеряли жизнь. Он спросил местных, и они ответили: "Мы не знали, что происходит". Но вот он, концлагерь, нельзя не видеть, не задавать себе вопрос. Ему ответили: „А мы не смотрели в ту сторону". То есть легко не знать, если ты хорошо помнишь, куда тебе не нужно смотреть".

Александра была среди тех, кто способствовал принятию в Палате представителей США пакета помощи для Украины на $61 млрд, который был заблокирован более 6 месяцев. Правозащитница уверена – большие дела делаются руками всех присоединившихся.

"Каждый делал, что может. Я вспомнила, как у нас во время Революции Достоинства художники придумали серию плакатов. Один изображал каплю с подписью: „Я – капля в океане". Это означало: да, я человек, я своими силами не могу сдвинуть бетонную стену. Но я знаю, что я не одна. Вместе мы – капли в океане. А океаны могут двинуть стены. Без моих усилий ничего не изменится".

Наш враг – огромная военная машина, имеющая ядерное оружие и 140-миллионное население. Что дает надежду в борьбе с таким монстром? Александра отвечает так:

"Я убеждена, что, несмотря на то, что будущее неопределенно, оно никем заранее не написано, и мы сегодня должны сделать все, чтобы выгрызть то будущее, которое мы хотим для себя и для наших детей". Публичные интервью продолжают цикл культурологических событий Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленных на сохранение памяти о войне.

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