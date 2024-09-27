Каждые 2 дня ВСУ получают новые 'Ай-Петри': Порошенко передал на фронт еще два таких комплекса

Команда Петра Порошенко практически каждые 2 дня передает ВСУ комплекс по борьбе с враждебными БПЛА. В настоящее время пятый президент отправил военным из 18-го центра противодействия техническим разведкам еще два комплекса "Ай-Петри СВ".

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях. Он отметил, что секрет такого "крутого темпа" прост – производство комплексов "Ай-Петри" работает семь дней в неделю в три смены.

"Мы ежедневно вкладываемся в усовершенствование и производство средств противодействия технической разведке врага "Ай-Петри". За последние недели мы набрали очень крутой темп – каждые два дня передаем Вооруженным Силам новые комплексы. Секрет в том, что наше производство работает почти 24/7: семь дней в неделю в три смены", – сообщил Порошенко в соцсетях.

"Самый ценный ресурс, которым мы владеем, – это не техника, а наши люди. Главная задача, которая стоит передо мной и всей командой – обезопасить их жизнь средствами защиты. Чтобы ни один Зал, Орлан или Суперкам не смогли навредить. Вчера один комплекс мы привезли 148 артиллерийской бригаде в Сумскую область. А сегодня еще два "Ай-Петри" мы передаем ребятам из 18 центра", – пишет Петр Порошенко.

Все усилия мы направляем на обеспечение фронта необходимой техникой, чтобы минимизировать работу наших воинов. Потому что воевать нужно не людьми, а новейшим модернизированным оружием", – убежден Порошенко.

В ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". В настоящее время финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже четыре десятка комплексов.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы уже наладили серийное производство. Мы за этот короткий срок прошли все виды испытаний Генерального штаба и поставили его на вооружение. Официально он был принят", – сообщил Порошенко.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в данную разработку. "Если пессимистично отвечать, то у меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я среди всех разработок не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту прямо на полосе столкновения", – говорит Порошенко.