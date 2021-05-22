Казанский допустил возвращение ОРДЛО под контроль Украины и назвал условие

Возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) под контроль украинского руководства, вероятнее всего, произойдет при смене власти в Российской Федерации или хотя бы ее внешнеполитического курса. Не имея этих предпосылок, ситуация на востоке нашей страны может неограниченно растянуться во времени.

Об этом рассказал участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), блогер и журналист Денис Казанский в комментарии изданию "Телеграф".

Так, Казанский предположил, что после ухода Владимира Путина с поста президента России, новый глава Кремля откажется от Донбасса в пользу Украины, поскольку официальной Москве он приносит только затраты и заботы.

"Может Путин пойдет в отставку и придет человек, которому будет выгодно мириться с Западом. А может следующий после нынешнего президента РФ будет более "упоротый". Гадать я не хочу", – заключил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая оккупанты восемь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе и ранили бойца украинской армии в ходе снайперского обстрела. Он был немедленно доставлен в медицинское учреждение, врачи характеризуют его состояние как тяжелое.