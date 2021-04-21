Карпаты засыпало снегом: объявлен третий уровень опасности. Фото

В среду, 21 апреля, в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег, и температура воздуха опустилась до минус трех градусов.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост. Отмечается, что из-за снегопада видимость ограниченная.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 6-7 м/с", – говорится в сообщении.

Добавим, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что из-за оттепели на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, что циклон, пришедший на запад Украины, снова засыпал снегом Карпаты – высота снежного покрова там местами достигла более метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 22 апреля прогнозируют теплую весеннюю погоду, однако с очередной порцией дождей, которые накроют почти все регионы.