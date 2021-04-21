В Украине резкое потепление сменят грозовые дожди: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине в четверг, 22 апреля, прогнозируют теплую весеннюю погоду, однако с очередной порцией дождей, которые накроют почти все регионы.

К тому же осадки местами будут сильные и, возможно, грозовые. Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в течение дня местами повысится до +12... +18 градусов. Например, в столице в четверг ожидается самый теплый день – столбики термометров поднимутся до +15... +18.

Однако на такую теплую перспективу набегут облака, поэтому в Киеве выпадет дождь с грозой. В западных, северных областях и на Винниччине тоже могут быть местами грозовые ливни.

На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности. В то же время на юге, востоке и в центре 22 апреля есть много шансов на солнечные вкрапления.

Ветер в регионах ожидается юго-западного направления, теплый, на западе и севере – порывистый.

Диденко прогнозирует, что завершение недели отметится опять же похолоданием идаже местами мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова озвучила прогноз на майские праздники, отметив, что погода украинцев не порадует.