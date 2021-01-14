Карпаты замело снегом: объявлено штормовое предупреждение

В Украинских Карпатах в среду, 14 января, объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий.

Как сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, по состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский было облачно, а видимость была ограничена до 30 м. Кроме того, началась метель и сильный снегопад.

В Карпатах началась метель. Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

"Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13°С. Из-за осложнения погодных условий туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье!!!" – предупредили в сообщении.

Со своей стороны в пресс-службе Укравтодора добавили, что снегопад на перевалочных участках не прекращается уже почти сутки – в целом уровень осадков там достиг 15-20 см. Поэтому водителей призвали быть внимательными, ведь дорожное покрытие стало мокрым.

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