У Карпатах 14 людей застрягли в підйомнику на морозі: фото порятунку

На горі Захар Беркут у Карпатах 12 січня на морозі зупинився крісельний підйомник із людьми. Нагорі застрягли 14 осіб за температури -2 градуси.

Інцидент стався у вівторок близько 10 ранку. На порятунок людей пішло менш ніж годину, повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Застряглих зняли за допомогою альпіністського спорядження. Зазначається, що всі вони – співробітники підйомника. Медичної допомоги ніхто не потребував. До проведення рятувальних робіт залучали п'ятьох осіб особового складу та одну одиницю спецтехніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українці та іноземні туристи продовжили "штурмувати" гірськолижні курорти Українських Карпат. Незважаючи на введений з 8 січня посилений карантин, вони проігнорували обмеження в умовах пандемії коронавірусу.