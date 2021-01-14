Карпати замело снігом: оголошено штормове попередження

В Українських Карпатах у середу, 14 січня, оголосили штормове попередження через різке погіршення погодних умов.

Як повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook, станом на ранок на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, а видимість обмежилася до 30 м. Крім того, почалася хуртовина та сильний снігопад.

У Карпатах почалася хуртовина. Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

"Вітер південний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13°С. Через ускладнення погодних умов туристам варто утриматись від виходу у високогір'я!!!" – попередили у повідомленні.

Зі свого боку в пресслужбі Укравтодору додали, що снігопад на перевальних ділянках не припиняється вже майже добу – загалом рівень опадів там досягнув 15-20 см. Через це водіїв закликали бути уважними, адже дорожнє покриття стало мокрим.

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