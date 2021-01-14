Карпати замело снігом: оголошено штормове попередження
В Українських Карпатах у середу, 14 січня, оголосили штормове попередження через різке погіршення погодних умов.
Як повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook, станом на ранок на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, а видимість обмежилася до 30 м. Крім того, почалася хуртовина та сильний снігопад.
"Вітер південний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13°С. Через ускладнення погодних умов туристам варто утриматись від виходу у високогір'я!!!" – попередили у повідомленні.
Зі свого боку в пресслужбі Укравтодору додали, що снігопад на перевальних ділянках не припиняється вже майже добу – загалом рівень опадів там досягнув 15-20 см. Через це водіїв закликали бути уважними, адже дорожнє покриття стало мокрим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше синоптики попередили, що 13 та 14 січня в Українських Карпатах можливе сходження снігових лавин. Через це вони оголосили значний (третій) рівень небезпеки.
Нагадаємо, 12 січня на горі Захар Беркут зупинився бугельний підйомник, на якому перебувало 14 осіб. Людей повернули на землю менш ніж за годину.
Синоптик Роман Мурмило вважає, що зимове похолодання, яке прийшло в Україну 13 січня, протримається лише до 20 січня – далі знову повернеться потепління до плюсових температур.