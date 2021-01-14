Карпаты замело снегом: объявлено штормовое предупреждение
В Украинских Карпатах в среду, 14 января, объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий.
Как сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, по состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский было облачно, а видимость была ограничена до 30 м. Кроме того, началась метель и сильный снегопад.
"Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13°С. Из-за осложнения погодных условий туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье!!!" – предупредили в сообщении.
Со своей стороны в пресс-службе Укравтодора добавили, что снегопад на перевалочных участках не прекращается уже почти сутки – в целом уровень осадков там достиг 15-20 см. Поэтому водителей призвали быть внимательными, ведь дорожное покрытие стало мокрым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее синоптики предупредили, что 13 и 14 января в Украинских Карпатах возможен сход снежных лавин. Из-за этого они объявили существенный (третий) уровень опасности.
Напомним, 12 января на горе Захар Беркут остановился бугельный подъемник, на котором находилось 14 человек. Людей вернули на землю менее чем за час.
Синоптик Роман Мурмыло считает, что зимнее похолодание, которое пришло в Украину 13 января, продержится лишь до 20 января – потом снова вернется потепление до плюсовых температур.