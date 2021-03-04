Вакцинация – не повод расслабиться: в чем ошибается Украина, пока Европа сидит на карантине

3 марта исполнилась ровно неделя со старта вакцинации в Украине. При этом пока в нашей стране смягчают карантинные ограничения – в Европе отказываться от вынужденных запретов не спешат. Ведь опасаются, что это спровоцирует "третью волну" эпидемии.

OBOZREVATEL изучил, как проходит кампания по иммунизации у нас и в европейских странах, а также разобрался в том, что можно и чего нельзя украинцам и жителям европейских стран.

Украина

Начало вакцинации. Украина стала 95-й страной мира, которая начала прививки от COVID-19. Стартовала вакцинация 24 февраля – на 2 месяца позже, чем в ЕС. Первым вакцинированным стал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

Практически до последнего момента было неизвестно, какая вакцина и когда именно прибудет в Украину. Первой в нашу страну доставили партию в 500 тысяч доз вакцины CoviShield (индийское название Oxford/AstraZeneca).

Иммунизация сейчас. По состоянию на 1 марта на всей территории Украины прививки получили почти 5 тысяч человек. Вакцинируются украинцы довольно неохотно, поэтому чтобы убедить граждан в безопасности препарата, инъекции первой дозой вакцины 2 марта сделали президент Украины Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Карантин. На фоне запоздалой и медленной вакцинации в Украине осложняется эпидемическая ситуация. Вспышка заболевания наблюдается в западных регионах страны, в частности на Прикарпатье. Лидерские позиции по новым выявленным случаям коронавируса в течение последних нескольких дней удерживает Киев. Растет и общегосударственный показатель заболеваемости: суточный прирост сейчас колеблется в районе 7 тысяч человек.

При этом объективность статистических данных вызывает определенные сомнения, ведь в госпитализации ежедневно нуждаются от трети до половины от количества обратившихся к врачам. Скажем, 2 марта при 7235 новых случаях были госпитализированы 3486 человек. 1 марта это соотношение составляло 5336 к 1410. Такой перекос может свидетельствовать о том, что реальной картины заболеваемости статистика не отражает.

Ухудшение ситуации на Прикарпатье наблюдается с первых чисел февраля. Однако власть, которая в декабре-январе объявила "войну" носкам и бытовой химии, запретив продажу широкого ассортимента товаров повседневного спроса, усиление карантина отложила. В то же время, к примеру, "Укрзалізниця" в середине февраля увеличила количество поездов в западные регионы – мотивируя это желанием украинцев "покататься на лыжах".

И новые карантинные ограничения "желтого" уровня значительно мягче, чем того требует страна в условиях запоздалой вакцинации и усиления эпидопасности. Украинцев обязали и дальше носить маски в транспорте и людных местах. Однако с 24 февраля с определенными оговорками разрешено проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, концерты, спортивные соревнования и театральные представления (при 50% заполненности зала или стадиона). Работать будут также кафе и рестораны, гостиницы и спортклубы, санатории и соццентры (при соблюдении определенных ограничений по количеству людей на единицу площади). Дополнительные ограничения могут вводиться в регионах в соответствии с предложениями адаптивного карантина.

По данным ВОЗ, говорить о преодолении эпидемии можно только тогда, когда иммунитет к болезни (в том числе, после вакцинации) получит не менее 60% населения страны. Поэтому с более чем мягкими ограничениями, проваленной кампанией по вакцинации, недостоверной статистикой и гражданами, которые игнорируют элементарные правила безопасности, Украине до преодоления пандемии еще очень далеко.

При этом европейские государства, которые, в отличие от Украины, вакцинируют население уже не один месяц и наблюдают устойчивую тенденцию к падению заболеваемости, пока от карантина отказываться не спешат. А порой даже идут на усиление ограничений – ради того, чтобы поскорее в результате вернуться к нормальной жизни.

Великобритания

Начало вакцинации. Великобритания начала вакцинацию еще в начале декабря. Жителей объединенного королевства прививали американо-немецкой вакциной Pfizer BioNTech и отечественной AstraZeneca. Первым привитым стал 82-летний пенсионер Брайан Пинкер.

Иммунизация сейчас. По состоянию на начало марта в стране, по данным британского правительства, первой дозой вакцины было привито более 20 млн граждан – около трети от всего населения Великобритании. Полностью привить всех британцев первой дозой вакцины в стране планируют до 31 июля этого года. Количество британцев, которые успели получить и вторую необходимую дозу, уже достигло 815 тысяч человек. Это – один из лучших показателей в Европе.

Карантин. На протяжении последних дней количество новых случаев заболеваний коронавирусом в Великобритании снижается. Соответствующий показатель последней недели февраля – 61 045 новых заражений. Это на 21% меньше, чем в течение предыдущей недели. На 33,5% уменьшилось и количество летальных исходов.

При этом британцам удалось добиться и существенного снижения нагрузки на систему здравоохранения. По мнению чиновников, причина – в активной вакцинации населения. "Даже одна инъекция AstraZeneca или Pfizеr защищает от тяжелых форм, и это подтверждает статистика: количество госпитализаций снизилось более чем на 80%", – заявил на днях глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Положительные сдвиги позволили британскому правительству задуматься над частичным ослаблением карантинных ограничений, которые в этой европейской стране были одними из самых жестких. Постепенный отход от декларируемого властью принципа "Оставайся дома – спаси жизнь" здесь надеются начать с 8 марта. Начиная с этого дня в Великобритании восстановится очное обучение в школах и вузах, а жильцам домов престарелых позволят принимать по одному посетителю. С 29 мая заработают спортивные учреждения, площадки и бассейны. Британцам также позволят вернуться в рабочие офисы – с оговоркой продолжать работать дома, если это возможно.

С середины апреля возобновят работу магазины, парикмахерские и маникюрные салоны, будет отменен комендантский час, а заведения общественного питания смогут принимать посетителей на открытых площадках. В мае британцам могут позволить собираться на улице группами до 30 человек, ходить в рестораны, в кинотеатры, театры, на стадионы. А с 21 июня британское правительство рассчитывает снять все действующие запреты.

При этом пока британцы обеспокоены проникновением в страну так называемого египетского штамма вируса – очередной более агрессивной и устойчивой к лечению модификации возбудителя заболевания. В случае распространения этого типа он может несколько отсрочить выход Великобритании из карантина.

Франция

Начало вакцинации. Вакцинация во Франции стартовала 27 декабря 2020-го. Первой в стране вакцину получила 78-летняя француженка по имени Морисет, находившаяся в больнице Рене-Мюре в Севране.

Иммунизация сейчас. На начало марта во Франции две дозы вакцины получили уже почти 4 миллиона 561 тысяч граждан, что составляет чуть более 6% от всего населения. Сначала на территории страны было разрешено использование только вакцин Pfizer / BioNTech, затем к ним добавился препарат Moderna. На днях же французское правительство рекомендовало применять препарат AstraZeneca – в частности, для пожилых людей, уже имеющих заболевания. Кроме того, Франция первой начала практиковать вакцинацию одной дозой препарата. Такое решение было принято после публикации исследований американских ученых, свидетельствующих, что даже одна доза вакцины способна сформировать иммунитет от заболевания, затормозить распространение вируса и снизить риск осложнений в случае заражения.

Завершить вакцинацию взрослого населения во Франции планируют до конца лета этого года. При этом, согласно опросам, готовы вакцинироваться лишь 40% французов.

Карантин. Несмотря на активную вакцинацию, коронавирус – в частности его британский штамм – во Франции позиций не сдает. Тревожной остается ситуация сразу в 20 департаментах страны. А департамент Приморские Альпы, на территории которого находится город Ницца и курорт Лазурный берег, на прошлой неделе стал лидером по количеству новых случаев коронавируса: средний показатель заболеваемости там втрое превышает общенациональный.

Критическая ситуация и в агломерации Дюнкерк: на каждые 100 тысяч жителей там болеет свыше тысячи человек. Больницы Дюнкерка уже не справляются с наплывом людей, нуждающихся в госпитализации: медики вынуждены отправлять пациентов реанимаций в больницы соседних регионов. И хотя официально власти пытаются убедить жителей региона в том, что ситуация под контролем, меры, которые сейчас принимаются, свидетельствуют об обратном.

Несмотря на протесты представителей малого и среднего бизнеса, работающих в сфере общественного питания и развлечений, а также демонстративное пренебрежение рекомендациями и ограничениями со стороны части рядовых французов, во Франции не только не ослабляют принятые ранее ограничения, но и вводят новые. Так, на Лазурном побережье людям запрещено выходить из дома в выходные. Продолжает действовать комендантский час в будни с 18 вечера до 6 утра. Введен также постоянный пограничный и санитарный контроль в аэропорту, порту и на границе с Италией и Монако. Вероятно, новые ограничения обусловлены в том числе желанием остановить поток туристов, которые приедут в регион во время весенних каникул. Предварительно, такие меры продлятся около 2 недель.

С 16 января комендантский час установлен на всей территории Франции. Точной даты, когда страна откажется от такого ограничения, пока нет: первого марта президент Эммануэль Макрона заявил, что надо "продержаться еще 4-6 недель" – ориентировочно до начала-середины апреля. С 30 октября 2020 года и до сих пор в стране только на вынос работают кафе и рестораны, запрещены массовые мероприятия. При этом правительство Франции пока не собирается закрывать школы после того, как дети вышли на учебу с каникул.

Германия

Начало вакцинации. Вакцинация в Германии началась 26 декабря 2020 года. Первой прививку получила 101-летняя немка Эдит Квойцалла из дома престарелых в Саксонии-Анхальт.

Иммунизация сейчас. На начало марта дважды были вакцинированы 6 млн 394 тысяч граждан Германии – около 8% от всего населения страны. Здесь используются препараты трех производителей: AstraZeneca, Рfizer/Biontech и Moderna. Предварительно завершение вакцинации планируется до конца лета. При этом немецкие СМИ сообщают о массовом отказе немцев от прививок.

Карантин. Своевременные и адекватные действия правительства по противодействию коронавирусу позволили Германии притормозить развитие пандемии. С конца прошлого года страна находилась в режиме жесткого локдауна – с закрытием второстепенных предприятий и усилением пограничного контроля с Австрией и Чехией, где бушевали более агрессивные штаммы вируса. Впрочем, по мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, это не обезопасило страну от "третьей волны" коронавируса, которую сейчас переживает Германия. И хотя количество провакцинированных немцев стабильно растет, а статистика новых выявленных случаев болезни перманентно снижается, здесь решили не спешить с отменой существующих ограничений – чтобы потом не пришлось вводить новый локдаун.

Карантин в Германии по предварительной информации продолжат как минимум до 28 марта. Однако уже со следующей недели в Германии планируют ввести определенные послабления действующих правил. С 8 марта во стране позволят встречаться не двум людям, проживающим не вместе, а компаниям до 5 человек. Наконец начнут работу салоны маникюра и татуажа, массажные кабинеты, садовые центры и магазины – при условии пребывания в учреждении не более 1 клиента на 20 квадратных метров площади. С 1 марта в стране работают парикмахерские, которые из-за пандемии не принимали клиентов почти 3 месяца.

На Пасху немцам позволят собираться в тесном семейном кругу для празднования. А вот от поездок внутри страны и, тем более, за границу – гражданам Германии пока советуют воздерживаться.

При этом правительство страны определяется, при каких показателях заболеваемости запреты будут усилены. Возвращение к более жестким ограничениям возможно, если в течение недели заболеют свыше 50 человек на 10 тысяч населения.

Локально, как например в городе Гамбурге, местные власти также вводит обязательное ношение масок на улице – в людных местах, где сложно придерживаться социальной дистанции. Правда, эта рекомендация будет обязательной к исполнению только в выходные.

Польша

Начало вакцинации. Как и в других государствах Евросоюза, вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. "Первопроходцем" в этой стране стала старшая медсестра главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алиция Якубовская. Ей укололи вакцину Pfizer. Всего в течение первого дня вакцинации прививки получили около 10 тысяч человек.

Иммунизация сейчас. По состоянию на начало марта в Польше было вакцинировано 3 млн 383 тыс граждан. Это – почти 9% от общего количества граждан страны. Прививают вакцинами AstraZeneca, Рfizer/Biontech и Moderna. Предварительно иммунизировать все взрослое население в Польше рассчитывают согласно общему для стран ЕС графику – до конца лета. После этого польское правительство пообещало бесплатно вакцинировать иностранцев, находящихся в стране. В частности, и украинцев.

Карантин. Как и в Германии, в Польше уже неделю говорят о "третьей волне пандемии". На территории государства свирепствует "британский штамм" коронавируса, отличающийся высокой заразностью и вызывающий более тяжелое протекание болезни. В частности, об этом заявлял 1 марта глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский.

В эфире одной из польских радиостанций министр отметил, что ситуация выглядит "очень плохо": по его словам, из отобранных в Поморском воеводстве образцов COVID-19 – 77% оказались британской мутацией. Сейчас в профильном министерстве выясняют, сохраняется ли такое соотношение в масштабах всей страны.

Сложная ситуация сейчас наблюдается в Варминско-Мазурском воеводстве. Новых случаев заболевания там настолько много, что с 27 февраля здесь прибегли к существенному усилению карантина. В частности, запрещено ходить в школу ученикам начальных классов. Закрылись также торговые центры, кинотеатры, музеи и бассейны. Власти настоятельно рекомендует гражданам правильно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. С 27 февраля по всей стране за неправильное ношение масок или использование вместо них шарфов, платков или пластиковых "козырьков" можно получить штраф.

Израиль

Начало вакцинации. Стартовал процесс иммунизации в Израиле 19 декабря 2020 года. Первым вакцину от Pfizer на себе испытал 71-летний премьер-министр страны Беньямин Нетяньягу.

Иммунизация сейчас. Израиль является безоговорочным лидером в мире по темпам вакцинации. Сейчас, по данным издания La Repubblica, прививки здесь получили 8 млн 212 тысяч граждан – это почти 95% от всего взрослого населения страны. Вакцинируются израильтяне только двумя препаратами – Рfizer/Biontech и Moderna.

Карантин. В Министерстве здравоохранения Израиля уже располагают первыми исследованиями эффективности вакцинации. Граждане, получившие две дозы вакцины, по данным ведомства, на 95,6% защищены от заражения этой болезнью, на 98% – от температуры и респираторных симптомов, сопровождающих коронавирус. 99% вакцинированных защищены от тяжелых форм заболевания, необходимости ложиться в больницу или летального исхода.

"Нашей целью является дальнейшая вакцинация всего населения от 16 лет и выше, а со временем – и детей, для всесторонней защиты населения. Это позволит нам вернуться к нормальной жизни, чего мы все желаем", – отметил генеральный директор Минздрава Израиля Хази Леви.

Сейчас к нормальной жизни в Израиле уже возвращаются те, кто получил две дозы вакцины. Для них израильское правительство разработало "зеленые паспорта", позволяющие обходить ряд существующих ограничений. Получить такой документ можно через неделю после второй прививки. Он дает право на посещение торговых центров, фитнесс-клубов, гостиниц, культурных и спортивных мероприятий. В Израиле уже практикуют проведение концертов, куда допускают только вакцинированных.

Кроме того, в государстве введена градация ограничений для населенных пунктов в соответствии с эпидемической ситуацией – от "зеленого" до "красного". С 7 марта в стране планируется введение третьего этапа ослабления карантина, предусматривающего увеличение количества лиц, которые могут собираться вместе, восстановление очного обучения для старшеклассников и разрешение на проведение конференций. Всего таких этапов будет 5 – до апреля в Израиле надеются "перезапустить экономику" и выйти из карантина окончательно.

Италия

Начало вакцинации. Старт вакцинации в Италии – 27 декабря. В стране прежде всего решили защищать не пожилых людей, а медиков. Поэтому первой прививку получила 29-летняя медсестра римской больницы Спалланцани Клаудия Аливерини.

Иммунизация сейчас. По состоянию на 1 марта прививки в Италии получили 4 млн 354 тыс. итальянцев, что составляет чуть более 7% от всего населения. Используются три вакцины: AstraZeneca, Рfizer/Biontech и Moderna. Граждане Италии хорошо помнят перегруженные умершими от ковида морги, поэтому уговаривать их сделать прививку властям практически не приходится.

Карантин. Относительно низкий уровень иммунизации населения пока не позволяет итальянцам забыть о карантине. Более того – в последние дни февраля в 5 регионах страны эпидемическая ситуация ухудшилась настолько, что повлекла за собой введение более жестких новых ограничений. На юге страны, в регионах Базиликата и Молизе, был объявлен "красный" уровень опасности. С 1 марта там работают только продуктовые магазины, а свобода передвижения граждан существенно ограничена. Усилен карантин и на севере Италии. А 6 марта итальянское правительство планирует определяться с тем, какие ограничения будут действовать на территории всей страны в течение ближайшего месяца. Сейчас общегосударственный показатель заболеваемости составляет 145 случаев на 100 тысяч жителей, при том, что ослабления возможны, если этот показатель не превышает 50 заболевших на каждые 100 тысяч.

Европейцы понимают: в период формирования коллективного иммунитета крайне важно выиграть время. Поэтому и не спешат отказываться от существующих карантинных ограничений – чтобы уберечь от заражения людей, которые пока не дождались своей очереди на вакцинацию. Безусловно, Украина, в отличие от Европы, вряд ли вакцинирует все взрослое население до конца лета. Однако это не повод пренебрегать теми простыми правилами, которые действительно спасают жизни.